２２日のヤクルト戦に先発する阪神・高橋遥人投手（２９）が２１日、２０１９年以来６年ぶりとなるヤクルト戦勝利を誓った。「しっかり投げきらないといけないチームだと思う。勝てる確率の高いピッチングをできれば」。神宮でのヤクルト戦は２１年１０月８日以来、４年ぶり。好調の村上を封じて今季３勝目を目指す。

最後の白星は１９年８月２３日の神宮でのマウンドだ。ヤクルト戦は過去８試合に登板して、１勝４敗、防御率５・０９。カギとなる村上には通算２０打数６安打で打率・３００だった。最も注意する打者に村上を挙げつつ、「でもヤクルト全体で、僕はそういう（警戒する）感じ。ランナーをためないで、中軸には回さないように」とツバメ打線全体への警戒心を強めた。

前回登板の１３日・広島戦（マツダ）は、７回４安打無失点で今季２勝目を挙げた。それでも「（球の状態は）普通です」と慢心はない。「自分で自分のボールは分かっているつもりなので。そういうのを踏まえて、全員に攻めていけたら」と力強く話した。

この日は甲子園の室内練習場でキャッチボールなどを行って調整。「目の前の一試合一試合を抑えていくというのが、僕は大事になってくるので。そういう気持ちです」と、シーズン終わりまでローテを守り抜く覚悟を口にした。まずは次戦。好投して勝利をたぐり寄せる。