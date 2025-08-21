那覇に本社を置く航空会社「JTA」が大阪への増便を発表

甲子園の盛り上がりが止まらない。第107回全国高校野球選手権大会は21日、準決勝2試合が行われ、第2試合で沖縄尚学が山梨学院を破り決勝進出を決めた。23日午前10時からの日大三（西東京）との対戦へ向け、日本トランスオーシャン航空（JTA）が「大阪ー那覇」線の定期便増便を発表した。

沖縄尚学の勝利から約2時間後、JTAが公式X（旧ツイッター）を更新。「皆さまからの熱いご期待にお応えして!! 沖縄尚学決勝進出を受け『現地で応援したい！』という関係者の熱い声に応え 決勝戦が行われる8月23日と24日に大阪（関西）=沖縄（那覇）線で定期増便を決定しました！ ちばりよー」と報告した。

JTAは沖縄県那覇市に本社を置く、日本航空（JAL）グループの企業。“地元”を盛り上げようとサプライズ報告となった。

まさかの発表にSNSも即反応。「すごい!!」「優勝旗持って帰ってきて」「臨時便飛ぶんだね」「これはスゴい」「ありがとうございます」「手厚いサポート」「素敵すぎる」「さすが」「沖縄ならでは!!」「粋なJTA」など驚きと感謝の声が並んでいた。

沖縄尚学ナインは、大きな後押しを受け、初の夏制覇に挑む。（Full-Count編集部）