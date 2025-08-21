【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（8月20日・日本時間21日／デンバー）

【映像】苦悶の表情…大谷アクシデントの一部始終

ドジャースの大谷翔平投手が「1番・投手」でロッキーズ戦に先発登板。4回には強烈なピッチャー返しが直撃し、スタジアムが騒然とする場面があった。

二刀流として先発した大谷は、初回を無失点で切り抜けたものの、2回に2失点。3回は無失点に抑えたが、4回は1死から連打を浴びて1失点。なおも一死二、三塁のピンチで打席にはオーランド・アルシア。カウント2ストライクからの3球目を強振すると、打球は大谷の右足太もも横付近を直撃した。大谷は転々とするボールを追いかけたものの、どこにも送球できず、タイムリー内野安打となった。

苦悶の表情でタイムを要求した大谷に対し、トレーナーと通訳、そしてロバーツ監督も心配そうにマウンドへ駆け寄った。一時は降板も懸念されたが、大谷は交代することなく、なんと投球練習も行わずに試合を続行した。

この場面について、ABEMAのコメント欄やSNSでは、「踏んだり蹴ったり」「大丈夫か！？」「あかんやつや」「交代してあげて」「ほんとについてないな」「痛そうやな」「色々ついてないな」「痛そうだけど投げる気満々」「泣きっ面に蜂」「びっこひいてる」「まあ骨は大丈夫やろ」「太ももならまだ良い」「膝とかやったら危なかった」「何で交代しないの」など多くの反響が寄せられた。

再開後、大谷は続く打者をピッチャーゴロに打ち取るも、タイラー・フリーマンにライト前タイムリーを浴びてしまう。続くトーバーは空振り三振に仕留めたが、結果的にこの回だけで3失点となった。

結局、大谷はこの回で降板。最終的な投球内容は、4回5失点、被安打9、奪三振3（66球）だった。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）