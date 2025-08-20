この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「江戸ざんまい」が公開した動画では、江戸時代に「きんつば」が広まった経緯について紹介している。冒頭で「日本には世界中からたくさんのスイーツが集まりますが、そんな日本の伝統菓子といえば『和菓子』」と述べ、きんつばを「小豆の餡を薄い小麦粉の皮で包み焼き上げた、シンプルで素朴なお菓子」と表現し、名称の由来にも言及している。



動画の説明によれば、きんつばは刀の鍔（つば）に形が似ていることから名が付いたとされる。見た目に「金」の要素はなく白っぽい表面である点を手がかりに、呼称の変遷が取り上げられる。ルーツは京都にあるとされ、当初は表面を覆う材料にうるち米が用いられ、焼き色が白っぽく「銀つば」と呼ばれていたという。江戸に伝わる過程で材料が小麦粉に変わり、焼き色が黄金色になったことが、「銀つば」から「きんつば」への呼称の変化に影響した可能性がある、としている。あわせて、江戸では金貨が主に流通し、金に関する語を縁起のよいものとして受け止める傾向があったとの見方が紹介され、名称変化の背景として言及されている。さらに、武士が「城が奪われる」を連想させる魚「このしろ」を避けた例を挙げ、当時の人々が縁起を意識したことに触れている。



広まりの背景としては、参勤交代により各地の文化が江戸に集まり、京都の菓子職人の移住を通じて「銀つば」の技術が伝わった点が挙げられている。動画では、特に「砂糖の価格の低下」を普及の要因の一つとして位置づける。砂糖は奈良時代に伝来後、長く輸入に頼り高価で薬用としても用いられたが、江戸時代中期に徳川吉宗がさとうきび栽培を奨励し、薩摩藩や高松藩の取り組みによって国内生産が伸び、甘みが庶民にも行き渡った—という説明である。あわせて、江戸の屋台文化の発展で菓子を扱う屋台が増え、きんつばも入手しやすくなった、としている。



動画のまとめとしては、縁起や味といった要素に加え、砂糖の国内生産拡大による入手性の向上が、きんつばの流行に関与したと整理している。現在も老舗の栄太楼総本舗が製造を続けている例を挙げ、伝統の菓子を通じて当時の暮らしや文化に思いを寄せるきっかけになり得る、との紹介があった。

