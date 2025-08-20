「長距離ドライバーは知的業務」…1億円の借金を抱える元テレビマン社長がトラック運転手で月150万稼いだ方法

ポルシェを乗り回しモテモテだったAD時代を経て、20代で社長に成り上がるも、1億の借金を抱えやくざに監禁され破産。その後、世間から行方をくらませた男は50代で再び社長に。人生を諦めなかった男が若い世代に伝えたい

――「こんな人生もあるよ」。

株式会社ドリーム・ラボの社長で著者の奥川拓二氏の自伝『絶望できない男』から抜粋してご紹介！

「長距離ドライバー」という仕事

ショーキャクを始めて3年がたった。

4トン・トラックから大型の10トンになっていた。れっきとした長距離ドライバーである。人生設計にはなかったことだが、なにか誇らしい気持ちになった。いや、もともと設計図なしの人生ではあるのだが……。

ただ単に右から左へ荷物を運んでいたらいいのかというととんでもない。これがかなりの知的作業をともなうのだ。

こういう仕組みになっている。

われわれへの仕事の発注というのは、ベースはA地点からB地点へ荷物を運ぶこと。「東京から大阪、以上」てなものだ。タクシーと同じで、どこかまで送り届けてそこに客がいなければ空車のまま帰ってこなければならない。フリーのドライバーにとって、こんなに痛いことはない。簡単な話で、ガソリン代も高速代も自分持ちだから、それが無駄になるのだ。だから帰りの荷物をいかに積んで帰るかが勝負。

フリー運送業者のリアル

Y運輸とかS急便とか大手の運送会社は、路線便といって往復の荷物が決まっている、トラック界のエリートのような存在だ。こっちはその正規の路線の裏をかいくぐって荷物を集めて歩くゲリラのような存在だ。

そこで、帰り便には「水屋」を使う。昔、水を売り歩く「水屋」が、飛脚が運ぶ荷物の取り次ぎをしていたことからそう言うらしい。水屋運送とは自分のところにトラックは持たず、荷主と契約を結んで運送業者に配送を依頼する仲介業者だ。

たとえば大阪から広島に荷物を運んで空になる。

「いま広島にいるんですけどなにか荷物ありませんか？」

うまくいくと条件に合う荷物を紹介してくれて、帰りの空荷を避けることができる。料金は割安で、そのうえ水屋がマージンを取るが、空で帰るよりはいい。

そういう荷物は急に出てくるから、今日は出そうだなと思ったら粘る。出そうにないと思ったらさっさと大阪に帰って別の荷物を積んで出発した方が効率がいいこともある。そこが経験による勘を働かせるポイントで、絶妙の感覚で帰路につくわけだ。うまくいくと帰路の途中にどんどん荷物が増えて、帰ってくるころには満載、ということもある。ちょっとしたギャンブルだ。

長距離ドライバーとして150万稼ぐ方法

当時、雇われドライバーの給料が30万〜40万というころではなかったか。それがこちらは100万、多いときで150万以上稼ぐのだから、普通のやり方では通用するわけがない。一切高速を使わない、なんてこともした。長距離になると高速代も馬鹿にならない。東京から大阪で2万円くらいするのだから。ほとんどを下道で行って、混む道だけ「ここぞ」とばかりに高速でショートカットする。それをちまちま繰り返すわけで、ルートは綿密に頭に入っている。なにより高速の方が眠くなる。

いまでこそ運送業者の労働環境の改善が言われているが、それからいえばほぼ24時間営業のブラック自営業者だった。

なにしろ家に帰るということがない。そのころはさすがにメゾン・リッチタウンは出て、これも実家の近くのマンションに移っていたが、そこはほぼ空き家状態。東京まで運んでいって帰りの荷を積んだら「高松までお願いね」とか言われるのだから、帰っている暇がない。

仕方がないから運転席の後ろにある簡易ベッドで毛布をかぶって仮眠を取る。クマのぬいぐるみが置いてあったな。あれはなんのつもりだったんだろう。

ノロウイルスにやられて下痢が止まらなかったときも休まなかった。そもそも「休む」という考えがなかった。大型トラックはそうそう駐められるところはないので、仕方なく紙おむつを穿いて運転したことを覚えている。

