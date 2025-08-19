山田優、夫・小栗旬に「どこの角度もかわいい」と言われたらどうする？
モデルの山田優（41歳）が、8月18日に放送された恋愛番組「今日、好きになりました。夏休み編2025」（ABEMA）に出演。「どこの角度もかわいい」と夫・小栗旬（42歳）に言われたらどうする？ との質問に答えた。
「今日、好きになりました。」シリーズは、“恋の修学旅行”をテーマに、現役高校生たちを追った恋愛番組。数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。スタジオゲストとして登場した山田は、NON STYLEの井上裕介らとともに、現役高校生たちの旅を見守った。
今回、意中の女子と2ショットになり、「顔が見たかった」「どこから見ても可愛かった」と照れながら話す男子に、スタジオの山田は思わず「どこの角度もかわいいって言われたい〜！」と悶絶。
すると、井上は「家に帰って、（夫の）小栗旬に言われたらどうする？」と質問、山田は「テンションは上がるけど、『え？ 本当に？』って思っちゃう」とリアルな反応を明かし、スタジオは笑いに包まれた。
