ドナルド・トランプ米国大統領は１８日（現地時間）、ロシアのプーチン大統領とウクライナのゼレンスキー大統領が首脳会談を調整しており、ロシアとウクライナのニ国間会談の後、自身を加えた３者会談を行う予定だと明らかにした。

トランプ大統領はこの日、ホワイトハウスでウクライナおよび欧州の首脳たちとウクライナ戦争終結に向けた会議を終えた後、自身のＳＮＳ「トゥルース・ソーシャル（Ｔｒｕｔｈ Ｓｏｃｉａｌ）」に「ホワイトハウスで非常に良い会談を行った」と投稿し、このように述べた。

また「会談の後、プーチン大統領に電話をかけてロシア・ウクライナ首脳会談の準備を開始した」とし、「その会談が行われた後、両大統領に私を加えた３者会談を開くことになる」と語った。

もしトランプ大統領が言及したロシア・ウクライナ首脳会談が実現すれば、２０２２年２月のロシアによるウクライナ全面侵攻以降、戦争当事国の首脳による初の会談となる。

またトランプ大統領は、同日ゼレンスキー大統領と英国、ドイツ、フランスなど欧州各国首脳と相次いで行った会談について、「我々はウクライナのための安全保障について意見を交わした」と述べ、安全保障については「米国との協力のもと、様々な欧州諸国が提供することになる」と説明した。

さらに「皆がロシア・ウクライナ間の平和の可能性に非常に喜んでいる」とし、この日の会議は「ほぼ４年間続いた戦争を終わらせるための非常に良い初期段階だった」と評価した。