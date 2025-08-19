シーズン終盤、シ烈なＶ争いを制すカギを握るのはブルペン陣だ。パ首位のソフトバンクは２位・日本ハムに３ゲーム差。倉野信次投手コーチ（５０）は「底上げが少しずつできてきているのは実感している」と、厳しい戦いが続く中でもリリーフ陣に絶対の自信をのぞかせた。

守護神・杉山一樹投手（２７）はすでに５０試合に登板。それでも倉野コーチは「疲れは当然あると思うが、この優勝争いの中での充実感はすごくあると思うので、疲れてパフォーマンスが落ちてきているということはない」とタフネスぶりに目を細めた。

さらに「疲れがパフォーマンスに影響してきたら、いろんなことも考えるし、その前兆が見えてきたら当然先に手を打つことも考えている」とし、最後まで戦い抜くための備えも怠らない姿勢を示した。

来日３年目のダーウィンゾン・ヘルナンデス投手（２８）は安定した投球で中継ぎ陣を支え、木村光については「すごくハングリー精神があっていいし、それが投球につながっている」と評価。若手の台頭も含めリリーフ陣全体の力が底上げされている。「冒険できる時期ではないが、ある程度計算していくことになる」と語り、ブルペンの安定感に手応えを感じている。

さらにファームにも心強い選択肢がある。今季すでに一軍を経験した川口冬弥投手（２５）、宮崎颯投手（２５）らが控えており、ハイレベルな競争の中で再び呼ばれる可能性もある。「常に二軍からの情報は取っているし、調子を落とす人が出れば当然入れ替えは日々考えている。二軍でもいい状態をつくってくれている選手もいるので心強い」と、控えの厚みを強調した。

残り３５試合。鷹の名伯楽の確かな目と手腕に支えられたブルペン陣は、Ｖ争いの行方を左右する原動力となる。