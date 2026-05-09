ソフトバンクは８日、ロッテ戦（みずほペイペイ）で６―５のサヨナラ勝ちを収めた。２点を追う９回に栗原の９号ソロで１点差に迫ると、牧原大の適時二塁打で同点に追いつき、最後は谷川原が右翼線へ劇打を放って試合を決めた。３回に近藤の８号２ランで先制するも、先発の上沢が６回無死満塁から３点を失い、代わったヘルナンデスも勢いを止められずこの回一挙５失点。中盤に暗転したゲームを驚異の粘りで、見事にひっくり返した