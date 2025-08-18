女優の加藤ローサ（40）が8月17日放送の『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）にゲスト出演し、サッカー元日本代表の松井大輔（44）との離婚を公表した。

加藤は番組冒頭、「先に言った方がいいかなと思って……」と切り出すと、「実は今は籍を抜いていて。新しい私たちの形で一緒に生活は続けつつ、ちょっと夫婦って形は変えて。離婚してて」と離婚を公表。

加藤と松井は、知り合って約半年の’11年6月にスピード婚。同年12月に第一子となる長男を夫の当時所属クラブがあったフランスで、’14年2月に次男を日本で出産している。

離婚の時期について「今年とかじゃなくて、ちょっと前」だといい、「大きなことがあったとかじゃないんですけど、年月を重ねて関係性が変わっていったって感じかな。形が変わっちゃったねえって感じですかね」と説明。

松井とは離婚後も「一緒に住んだままなんですけど、彼は去年サッカー選手を引退してさらに忙しくなり、日本国内だけじゃなくて海外でもサッカー教室をやったりとか、跳び回っているので、さらに顔を合わせることは少なくなったけど、家から出発して家に帰ってくるのは変わらず」と同居していると明かした。

「これからもそういうスタイルで？」とMCの山崎育三郎（39）に問われると、 「2人の共通の思いで、やっぱり『お父さん』という役割と『お母さん』という役割は果たしたいねっていうので。まあ、だから永久的に一緒に住むことはないと思うんですけど」と説明。

その後、松井もVTRで出演し、婚姻時も「今と変わらない関係」だったといい、子どもが巣立っても「僕たちは多分変わらないままでいると思います」などと話した。

“関係性は変わらない”のにあえて離婚した理由を問われた加藤は「彼は変わらず自分の好きなことだけを追いかけてるタイプで、なので変わらないんですね」と“夫”は変わらないと説明。

一方で、加藤は「やっぱり籍が入ってる、入っていないとでは私の気持ちが結構変わって」と発言。「いい妻でいなきゃ」との思いがなくなった分、「今はそこがちょっと力が抜けたというか、そもそも妻じゃない。頑張らなくていいって思えるようになって、私はすごい変わったなって思ってます」と、自分にとっては変化があったと話した。

あっけらかんと離婚とその後の夫婦生活を明かした加藤だが、実は数年前から離婚の“予兆”とも取れる発言を繰り返していた。

日仏で遠距離交際をしていたため自らの結婚を「Skype婚」と名付け話題を呼んだ加藤だが、’22年4月19日『Yahoo!ニュースオリジナル』のインタビューで、本当は結婚したくなかったが、松井の猛アプローチに根負けしたことを明かした上で、こう振り返っている。

《そもそもですが、あんまり会ったことがない人と一緒に生活するということも大変でした。Skypeではたくさん話してましたけど、実際に会った回数なんて数えるほどでしたから。まあ、Skypeでも『オイオイ』と思わされることがたくさんあったから、だからちょっと結婚もちゅうちょしたんですよね。とにかく“俺様”な人なので。一緒に住んでみて、想像以上に俺様だったな、と。でも、10年をかけて、その俺様部分は削っていきました。今は、そうですね、いいパパですよ》

また、加藤の10年ぶりの地上波ドラマ出演に際して行われた’21年4月26日配信の『クランクイン！』のインタビューでは、《10年間家族をサポートするほうでやってきたので、“自分の人生”じゃないですけどこれからはシフトチェンジで》といい、《『ママがやればいいじゃん。俺たちの世話をするのは当然でしょ』みたいな、家庭内の序列が低いのを変えていかないと（笑）》と、家族ファーストから“自分ファースト”に変えていくことをほのめかしていた。

また、すでに離婚後と思われる今年1月1日に配信された『STORYweb』のインタビューでは、家族のために尽くし《迷子になっていた》という30代を振り返り、下記のように“決意”を述べていた。

《40歳が節目だと思っているんです。他の家族はそれぞれ自分の世界で楽しんで生きているんだから、私もそうしようって。“自分がどうしたら心地よいか？ 何が食べたいのか？ 何をしたいのか？” こういうことを含めて、“自分に目をむける”っていうことをテーマに生きていきたいなと》

“前向き”な離婚で、加藤のさらなる活躍に期待が高まる。