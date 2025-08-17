プレミア開幕戦で1G1Aの大暴れ！ キングが抜けたペップ・シティでラインデルスが輝く 「こんな形でスタートできるなんて信じられないよ」
プレミアリーグ開幕戦でウルブズと対戦し、4-0の快勝を飾ったマンチェスター・シティ。王座奪還に向けていいスタートを切った。
そんなこの試合で圧巻の活躍を見せたのがタイアニ・ラインデルスだ。今夏ACミランから加入したオランダ代表MFはクラブW杯でも素晴らしいパフォーマンスを見せ、パレルモとのプレシーズンマッチでも2ゴールを挙げるなど、シティで早速その力を発揮していたが、ウルブズ戦ではさらに素晴らしいパフォーマンスを見せた。
プレミアデビュー戦でMOMを獲得した同選手はクラブの公式サイトで次のように試合を振り返った。
「もちろん、ゴールとアシストでスタートを切ることは、特にプレミアリーグでは、とても素晴らしいことだ。それは誰もが夢見るようなことだからね。もっと良くなるだろう」
「私はいつも笑顔でピッチに立ち、サッカーが大好きで、ピッチでの1分1秒を心から楽しんでいる。それがファンたちに伝えたいことだ。こんな形でスタートできるなんて信じられないよ」
地元紙『Manchester Evening News』はラインデルスにチーム最高評価となる9点（10点満点）をつけており、「スタートは鈍かったが、3つのゴールすべてに素晴らしい貢献をして、見事なプレイを披露した。なんて素晴らしい選手なんだ！」と絶賛の言葉を送っている。
無冠に終わった昨シーズンを経て、再び王座を目指すペップ・シティ。近年のチームを支えた王様ケビン・デ・ブライネが抜けたが、ラインデルスが新たな風を吹き込んでいる。
「トロフィーを獲得することだ」と今シーズンの目標を語ったラインデルス。すでにチームの中心として躍動する背番号4から目が離せない。