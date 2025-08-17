若者たちが映画館へ。すごくいいことじゃないですか？

コロナ禍の最中、映画館は深刻な打撃を受けました。ソーシャルディスタンスによって、実質ビジネスモデルが一時的に崩壊してしまったためです。

小規模の独立系映画館の多くは閉館を余儀なくされ、そのまま再開することなく廃業というケースも。

しかし、コロナ禍が収束するにつれて映画業界はゆっくりと回復してきています。映画館の来場者数はコロナ禍前の水準にはまだ戻っていませんが、コロナ禍の最中よりは大幅に増加し、今もなお上昇を続けています。

コロナ禍後にイギリスの若者の関心が変わった

The Guardian紙の記事によると、ヨーロッパで映画館での観客数がゆるやかに回復している背景には、インターネットのおかげで映画が簡単に見つけられ、視聴できるようになったことが挙げられています。

記事では、データや証拠となるようなエピソードともに、コロナ禍でSNS漬けの環境にいた若者たちの映画芸術への関心が高まっている可能性を指摘しています。

イギリスでは2020年以降、映画のチケット販売数は明らかに増加していて（そもそもコロナ禍では売上がなかったので当然ではありますが）、特に独立系映画館での販売数の伸びが顕著なんだそう。

さらに、新しい売上の多くを牽引しているのは若者だということです。独立系映画館は古い映画を上映することも多く、記事では次のデータが紹介されています。

イギリス全土で16館を運営するCurzonによると、過去6年間で観客層は高齢者中心から若者中心へと明確に移行しているそうです。 2019年には最も来場者の多い年齢層は65歳以上、次いで55〜64歳でしたが、2025年には25〜34歳が最大層となり、2019年の16％から31％へと増加しました。 18〜25歳がそれにつづき、同期間に17％から24％へと伸びています。

独立系映画館でも同様の傾向が見られます。

イギリス西部ブリストルにある独立系映画館Watershedでは、25歳未満へのチケット販売比率が、2021年のロックダウン解除直後には19％だったのが、2024年には27％にまで上昇しました。（わかりやすくこの数字を見るための参考として、60歳以上への販売比率は1ポイントのみ上昇）

古い映画もどんどん見る若者たち

記事によると、インターネットで古典映画やインディーズの映画、アートハウス作品へのアクセスが簡単になったことが、独立系映画館への関心を押し上げている可能性があるとのこと。

Watershedのプログラマーは、若い観客の多くは「特に古い映画や再上映作品に関しては、かなり冒険的な趣味を持っている」と述べ、カルト的名作やインディーズの人気作品を好む傾向があると語っています。

これは、若者層がオンラインでこういった作品に触れられるようになったからかもしれません。

22歳のIsiah Robinsonさんは、「僕たち世代はLetterboxd中毒なんです。映画を見たら真っ先にやるのはLetterboxdですね」（ Letterboxdは、映画ファン向けのSNS兼レビューサイトのこと）と語っています。

つまり、イギリスのZ世代は、映画館という場所を再発見し、かなり気に入っているということ。それに加えて、若者たちはスマホから解放される環境を心地よく感じているようです。

23歳のSophia Crothallさんは、The Guardian紙の取材に 「オフになれるのがいいですね。映画館にいる間、スマホは触りません。家にいると、たぶんずっとスクロールしてますけど」と述べています。

アメリカでも映画館への来館増加

映画館のスクリーンは、私たちが日常的に持ち歩き、絶えず注意を引こうとする小さなスマホのスクリーンに比べれば、はるかに素晴らしい体験になります。そして、世界中の若者たちが「映画ってやっぱり最高だ」と気づいてくれたのは、とても喜ばしいことですよね。

このような若者による映画館の復活がイギリス以外でも起きているかどうかは不明ですが、アメリカの映画館入場者数も同様に回復傾向を見せています。

映画・テレビ番組などに関する情報を集めた世界最大級のデータベースサイトIMDbの売上データサイト「Box Office Mojo」によると、アメリカのチケット売上は2019年から2020年にかけて110億ドルから20億ドルへと急落。しかし、2021年と2022年には40億ドルから70億ドルへとやや持ち直し、2023年と2024年には85億〜89億ドルの間で推移しています。

今年は序盤こそ出足が遅めだったものの、夏にはヒット作で盛り返し、年末には評価の高い作品の公開ラッシュが映画収益を押し上げる可能性は十分にありそうです。