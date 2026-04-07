4月1日から新年度を迎え、多くの企業では新入社員が緊張と期待を胸に入社してきたのではないだろうか。一方で、SNSでは早くも新入社員の常識を疑うような驚きの行動が報告されている。【写真】「芸能人沢山会えて…」制作会社の新入社員、あまりに軽率な“情報漏洩”投稿“社外秘”の資料を漏洩、わずか1日で退職する者もテレビ業界では、映像制作会社の新入社員とされる人物が、日本テレビの入館証や制作現場のシフト表をSNS