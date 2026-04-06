マルハン東日本のZ世代女性のインサイトを調査・分析するリサーチ機関「ME TOKYO EMOTION RESEARCH(MTER)」は、「Z世代女子トレンド調査」の結果を公開した。2月17日〜19日、10代から30代の女性701人を対象に、店頭対面アンケート(Googleフォームから回答)で実施した。調査から見える5つのトレンド方向性2026年に流行りそうなカラーは、「ピンク」(39.9%)が圧倒的に多かった。コーデの主役について聞くと、作り込みすぎない「自然