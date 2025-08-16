タレント・蒼井そらが15日放送のABEMA「しくじり先生 俺みたいになるな！！」に出演。「かなり後悔している」という人生最大のしくじりを明かした。

2002年にセクシー女優としてデビューし、人気者になった蒼井はその後、バラエティー番組に進出し、AV出身から芸能界で活躍する先駆け的存在に。中国で爆発的人気を獲得し、「アジアの女神」とも称されるように。30歳でセクシー女優を引退した。

蒼井はこの引退を機に「人生最大のしくじり」を犯したという。幸せな結婚生活に憧れ、婚活をスタート。そんな中、「結婚したいと思って婚活してたら、夜な夜な港区に繰り出して、一般男性とワンナイトラブを連発しちゃいました」とぶっちゃけ。「私の人生を振り返ると、これが一番のしくじりです」と苦笑した。

スタジオから「なんでですか？」との声。「自分の中では、その性に奔放になった、なりたいみたいな感じもなく、ただ本当に結婚相手を探してたら、何かワンナイトラブばっかりしてた…みたいな」と蒼井。「好きになった人が振り向いてくれないっていうフラストレーションで、全然知らない人とワンナイトラブして、上書きしたかったみたいな、気持ちを」と振り返った。

さらに「好きな人は5人ぐらいいたんですけど。4カ月に1回ぐらい好きな人が変わってる感じ。でも振り向いてくれないからワンナイトして、じゃあもう次。さあ、また好きな人できた。振り向いてくれない。ワンナイト。次、みたいなことを5年間繰り返してました」とした。

人数的には「でも10は行ってない感じ」と告白。そんな自分について「自分が一番なりたくない自分になって大後悔」だとし、「セクシー女優がプライベートで性に奔放になるのはダメだと思っていて、現役時代はプライベートで彼氏以外の人との体の関係はなかったんですけど、引退したらタガが外れて性に奔放になってしまった。こうはなりたくないと思ってた人間になってしまった。今ではかなり後悔してます」と話した。

とはいえその後、2018日元日、34歳でDJ NONと交際1年半で結婚。お相手とは「音楽関係の仕事で知り合った」となれ初めを告白。「最初は友達だったんですけど、“私のダメな部分もかわいいと言ってくれた”から、この人なら幸せになれると思い結婚いたしました」と結婚を決意した理由を明かした。

2019年5月には双子の男児を出産。「今とても幸せな生活を送っております」と充実の表情を浮かべた。