韓国で糸リフトに挑戦！リフトアップ＆ほうれい線と二の腕ケアも…

加齢と共に、中顔面は伸びるし、ほうれい線が気になる…。そんな悩みを抱えているアラサー女性はいませんか？

ここ数年、ずっと気になっていたそんな悩みを解消すべく、渡韓してきました。今回のクリニックは、某・有名美容クリニックの看護師さんに教えて貰いました！受けた施術や院内の様子、痛みなど、詳しく紹介していきます。

PLADEN（プラデン美容整形外科）

今回、伺ったのはソウルの江南にあるプラデン美容整形外科。

こちらを選んだ理由は、某・有名美容クリニックの看護師さんに教えて貰ったからです。

普段、日本では定期的にピーリングへ通っているのですが、看護師さんと韓国トークで盛り上がった時に、「私たちは韓国に行った時にここに通っているんです」と教えて貰ったことがきっかけでした。「注入系が上手いんです」という情報も教えてもらいました。

予約はLINEで（日本語OK）

インスタのリンクからLINEを登録すると、日本語で案内が送られてきます。フォーマットに必要事項を記入して返信するだけで予約が完了。

価格とメニューはこちらから確認できます。

https://ameblo.jp/pladenps/entry-12875833959.html

私は中顔面の伸び（たるみ）とほうれい線が気になっていたので糸リフトとヒアルロン酸で予約しました。当日、カウンセリングして二の腕に第3世代ポッキ注射（脂肪溶解注射）も施術可能か、事前にLINEで相談させて頂きました。

第3世代ポッキ注射とは！？

脂肪・セルライト・むくみの同時改善が可能で、血液やリンパの循環を促進する効果が期待できると言われているポッキ注射。食事制限や運動ではなかなか落とせない頑固な脂肪にアプローチし、理想的なボディラインへ導く施術です。

『ポッキ注射』は、2018年よりプラデン整形外科が韓国食品医薬品安全処（KFDA）から承認された薬剤のみを使用し、独自のレシピと数十万件の臨床データをもとに研究・開発されました。

第3世代ポッキ注射は、従来のポッキ注射をさらに進化させた、最新の脂肪溶解注射です。痛みや副作用を最小限に抑え、短時間で脂肪の排出効果が期待できる施術。

まずは、カウンセリング（こちらも日本語でOK）

受付を済ませたら、まずはカウンセリングから。

個室で、女医さんがカウンセリングを担当してくれました。日本語は話せないので、通訳の方が説明してくれます。

事前に予約していたメニューを元に、実際に顔を見て、糸の本数や種類、ヒアルロン酸の量や種類などを決めていきます。

私のほうれい線は、たるみが原因ではなく、ゴルゴラインが痩けることが原因と説明して貰い、糸は12本とほうれい線部分にヒアルロン酸を入れてもらうことに決定！

洗顔とBEFOREの写真撮影

カウンセリングを終えたら、ロッカーで着替えて洗顔をします。着替えはガウンを貸して貰えました。

メイク落としや洗顔も完備されています。

撮影室前の待合室もとても綺麗。

撮影室でBEFORE画像を撮影して貰います。

いよいよ施術！

先ほどの待合室で麻酔クリームを塗ってしばらく待った後に、個室に案内されました。

まずは、二の腕のポッキ注射。以前、SNSでポッキ注射が痛かったという口コミを見たのでドキドキしていたのですが、そこまで強い痛みはありませんでした。1週間くらい筋肉痛のような痛みがありましたが、日常生活にも特に問題はありませんでした。

そして遂に糸リフト！

麻酔の注射が1番痛かったです。糸を入れる時の痛みはありませんでしたが、引っ張る時に少しびっくりしました。状態を確認しながら調整してもらい、無事に終了。

ほうれい線のヒアルロン酸も多少、ピリッとした痛みはありましたが、そこまで強い痛みはありませんでした。注入系の施術には少し抵抗があったのですが、日本の看護師さんが上手と言っていたので安心して任せることができました。

気になっていた左右の違いやほうれい線を自然に整えてもらうことができました。

最後に「ヒアルロン酸は入れすぎないようにね」と注意もして貰いましたよ。

1週間後には、こめかみに少し引きつり感とほうれい線に固さが残りましたが、1ヶ月経ってもやってよかったなという印象です。

ビルの1階には処方箋薬局が入っているので、処方された抗生剤や痛みどめを1階で受け取ることができます。

SHOP INFO

プラデン美容整形外科

住所：ソウル特別市江南区江南大路624. ICT tower 4階

3号線シンサ駅6番出口徒歩1分

営業時間：7:30ap~19:00pm(月）、10:00am~20:30pm(火、木）

10:00am~19:00pm(水、金）、9:30am~17:00pm(土）