¡Ö¥¸¥â¥Æ¥£¡¼¡×¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂºÝ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë»öÎã5Áª¡ª Ãí°Õ¤¹¤ë¤Ù¤¡È¤ä¤Ð¤¤¡É¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡©
¥¸¥â¥Æ¥£¡¼¤Ï¡¢ºÇÄã²Á³Ê0±ß¤«¤éÉÔÍÑÉÊ¤Î¾ùÅÏ¡¦¾ù¼õ¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥Õ¥ê¥Þ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿À¼Á¤ò»ý¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢0±ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤½ÐÉÊÊª¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¶âÁ¬¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢½ÐÉÊ¼Ô¤È¹ØÆþ¼Ô¤¬Ä¾ÀÜ¼è°ú¤ò¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ò·Ù²ü¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥â¥Æ¥£¡¼¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥Ö¥ë»öÎã5¤Ä¤È¡¢Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÆÃÄ§2ÅÀ¤ò¡¢²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿Þ²ò¡Û¼Â¤Ï¥á¥ë¥«¥ê¤Ç½ÐÉÊ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î5Áª
¼è°úÅöÆü¤Ë¥É¥¿¥¥ã¥ó¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥¸¥â¥Æ¥£¡¼¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢²È¤òÆÃÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¸ø¶¦¤Î¾ì½ê¤Ç°ú¤ÅÏ¤¹ÌóÂ«¤ò¤·¤Æ½Å¤¤²È¶ñ¤ò²È¤Î³°¤Þ¤Ç±¿¤ó¤À¤Î¤Ë¡¢Ä¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÞ¤Ë¼è¤ê¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¿Í¤â¡£¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤ËÏ¢Íí¤ò¤¯¤ì¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤È¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤¿¤êÅÜ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Áê¼ê¤ÎÅÔ¹ç¤ä¼õ¤±ÅÏ¤·¤Þ¤Ç¤Î¹ÔÆ°¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌµÀÕÇ¤¤Ç¿È¾¡¼ê¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤È¼è°ú¤ÎÌóÂ«¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤¿Â¦¤¬¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¸ß¤¤¤Ë¹¥°Õ¤¬¤¢¤ì¤ÐÎã³°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤Áê¼ê¤«¤é°ìÊýÅª¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¯¤ë¤Î¤ÏÌÂÏÇ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ê¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Ï¤º¡£
¼è°ú¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â1¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·ÊÖÉÊ¤äÊÖ¶â¤ÎÍ×µá¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥¸¥â¥Æ¥£¡¼¤ÎÆÃÄ§¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¥¸¥â¥Æ¥£¡¼¤Î¾¦ÉÊ¼è°ú¶â³Û¤Ï¡¢Â¾¤Î¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Î¤è¤¦¤Ë¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ïµ©¤Ç¡¢0±ß¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾¦ÉÊ¶â³Û¤¬0±ß¤Ê¤éÊÖ¶â¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¿ôÉ´±ß¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¾¯³Û¤ÎÊÖ¶â¤Î¤¿¤á¤Ë¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤ÏÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤«¤ÄÌÜÅª¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥¯¥ì¡¼¥à¤¬¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¤Î¾õÂÖ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ê¤É¡¢¾ÜºÙ¤Þ¤ÇµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¸¥â¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ¸½¶â¤Ç»ÙÊ§¤¦¤«¡¢¥¸¥â¥Æ¥£¡¼¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑ¡Ö¥¸¥â¥Æ¥£¡¼¤¢¤ó¤·¤ó·èºÑµ¡Ç½¡×¤ò»È¤¦¤«¤Î2¼ïÎà¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¸¥â¥Æ¥£¡¼¤¢¤ó¤·¤ó·èºÑµ¡Ç½¡×¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢dÊ§¤¤¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ¡¢¶ä¹ÔATM¡¢¤¢¤ÈÊ§¤¤¡Ê¥Ú¥¤¥Ç¥£¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê·èºÑÊýË¡¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Áê¼ê¤«¤éÄ¾ÀÜ¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼Â¤Ï¥¸¥â¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Ï¡¢º¾µ½¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¿¶¹þ¤ä³°Éô¤Î·èºÑ¼êÃÊ¤ÎÍøÍÑ¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤âÂ¿¤¯¤¤¤ë¤Ï¤º¡£
¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê¶âÁ¬¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÀÕÇ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢·è¤á¤é¤ì¤¿»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤ò»È¤¦¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
ÉÔ¿³¤Ë´¶¤¸¤¿¤é¡¢¼è°ú¤¬½ª¤ï¤ê¼¡Âè¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
◾️¥Þ¥¤¥Ê¥¹É¾²Á¤¬Â¿¤¤
¥¸¥â¥Æ¥£¡¼¤Ç¼è°ú¤òÈò¤±¤¿Êý¤¬¤è¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¡ÖÉ¾²Á¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡×¤³¤È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¤¥Ê¥¹É¾²Á¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¤¡ÊÎã¤¨¤ÐÁ´ÂÎ¤Î1³äÄøÅÙ¤Ê¤É¡Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤Ï¡¢¼è°ú¤ÏÈò¤±¤¿Êý¤¬°Â¿´¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹É¾²Á¤ÎÆâÍÆ¤â³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÍî¤ÁÅÙ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤È´¶¤¸¤¿¾ì¹ç¤ÏÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
◾️½èÊ¬¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò0±ß¤Ç½ÐÉÊ
¥¸¥â¥Æ¥£¡¼¤Ç0±ß¤Ç½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤¯½èÊ¬¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂçÂ¿¿ô¤Î¿Í¤¬ÉÔÍ×¤À¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÆÃ¤Ë½èÊ¬¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò0±ß¤Ç½ÐÉÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¤¿¤Þ¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ª¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¾å¤Ë¡¢¼è°ú¤Î¼ê´Ö¤ä»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢²¿¤«°ã¤¦ÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¢¤¯¤Þ¤ÇÉ®¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê¸«²ò¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤³¤Î²Á³Ê¤Ç½ÐÉÊ¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÂçÀÚ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥¸¥â¥Æ¥£¡¼¤ÏÄã²Á³Ê¤Ç¾¦ÉÊ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢²Á³Ê¤¬°Â¤¤¤«¤é¤³¤½¼è°ú¤Ø¤ÎÀÕÇ¤´¶¤¬Çö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÄÌÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¥¸¥â¥Æ¥£¡¼¤¬²ðÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¼è°ú¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¥¸¥â¥Æ¥£¡¼Æâ¤À¤±¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:Àîºê ¤µ¤Á¤¨¡Ê¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¡¦¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥¬¥¤¥É¡Ë)
