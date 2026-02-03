NTTドコモは、キャッシュレス決済サービス「d払い」のバーチャルカードにおいて、不正利用対策を目的とした新たな「支払いロック」機能を導入する。導入時期は2月下旬。 対象は「d払い」タッチを設定しているユーザー。新たに導入される仕組みでは、一定期間バーチャルカードの利用が確認できないケースや、同社が不正利用対策のために必要と判断した際に自動で支払いロ