アル・ナスルのポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが、ついに長年のパートナーであるジョージナ・ロドリゲスさんにプロポーズしたようだ。ロドリゲスさんは自身のInstagramに豪奢なダイヤモンドがちりばめられた指輪の写真をアップ。「はい、そうします。これまでも、そして私の人生すべてにおいても」とキャプションを添えた。投稿には750万近い「いいね！」が付いている。





ロナウドとロドリゲスさんの交際は2016年に始まったといわれている。すでに2人の間には7歳のアラナ、2歳のベラという2人の娘がおり、ロナウドの連れ子である15歳のクリスティアーノ・ジュニア、8歳のマテオ、8歳のエヴァ・マリアもいたため、結婚しないのか？という話はこれまでもファンのなかで話題となっていた。『THE Sun』によれば、これについてロナウドは次のように語っている。「僕はいつも彼女に『うまくいくときに』と言っていたんだ。僕らの人生すべてと同じようにね。彼女も僕が何を言っているのかわかっているよ。1年後かもしれないし、6カ月後かもしれないし、1カ月後かもしれない。僕は1000％、それが起こると確信してる」一方、ロドリゲスさんは次のように語っている。「いつも結婚式のことで冗談を言われるの。『結婚式はいつなの？』ってね。ジェニファー・ロペスの曲『The Ring Or When』がリリースされたとき、みんな私に歌いはじめたの。まあ、これは私の責任じゃないんだけどね」フットボール界一のビッグカップルに、ゴールインのときが近づいているようだ。※電子マガジンtheWORLD308号、8月15日配信の記事より転載