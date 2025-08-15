C・ロナウド、ついに長年のパートナーと婚約！ 巨大なエンゲージリングをプレゼント
アル・ナスルのポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが、ついに長年のパートナーであるジョージナ・ロドリゲスさんにプロポーズしたようだ。ロドリゲスさんは自身のInstagramに豪奢なダイヤモンドがちりばめられた指輪の写真をアップ。「はい、そうします。これまでも、そして私の人生すべてにおいても」とキャプションを添えた。投稿には750万近い「いいね！」が付いている。
「僕はいつも彼女に『うまくいくときに』と言っていたんだ。僕らの人生すべてと同じようにね。彼女も僕が何を言っているのかわかっているよ。1年後かもしれないし、6カ月後かもしれないし、1カ月後かもしれない。僕は1000％、それが起こると確信してる」
一方、ロドリゲスさんは次のように語っている。
「いつも結婚式のことで冗談を言われるの。『結婚式はいつなの？』ってね。ジェニファー・ロペスの曲『The Ring Or When』がリリースされたとき、みんな私に歌いはじめたの。まあ、これは私の責任じゃないんだけどね」
フットボール界一のビッグカップルに、ゴールインのときが近づいているようだ。
※電子マガジンtheWORLD308号、8月15日配信の記事より転載