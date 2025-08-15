◆米マイナー３Ａ オクラホマシティー―アルバカーキ（１４日、米オクラホマ州オクラホマシティー＝チカソーブリックタウンボールパーク）

右肩痛のため６０日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りしているドジャース・佐々木朗希投手（２３）が１４日（日本時間１５日）、傘下３Ａオクラホマシティーの一員として本拠地・アルバカーキ戦に先発。９７日ぶりの実戦登板は予定の３回を投げ切れず、２回０／３を６安打３失点で降板した。防御率１３・５０、球数４１球で最速は９５・７マイル（約１５４キロ）だった。

立ち上がりから苦しい投球となった。０―０の初回。１番・ウォードに四球を与えると、二盗を許し、無死二塁から２番・リッターに右前適時打を浴びた。９４・５マイル（約１５２・１キロ）直球を捉えられた。さらに２死一塁から再び二盗を決められ、２死二塁から日系３世の５番・ヒウラには９４・１マイル（約１５１・４キロ）直球を右前適時打とされた。なおも２死一、二塁のピンチで３点目は防いだが、この回３安打１四球で２点を失った。マイナーではすでに導入されている“ロボット審判”によってボールからストライク判定に覆る場面もあった。

１―２の２回は１死から９番打者にバント安打を決められると、併殺崩れで一塁に残った１番・ウォードにこの日２つ目の二盗を献上。追加点にはつながらなかったが、朗希はピッチング以外の課題を露呈する形となった。３回は先頭の３番・ビーンに初球のスプリットを中前打とされ、続く４番には９３・４マイル（約１５０・３キロ）直球を中前打とされたところで降板となった。無死一、二塁でリリーフした２番手右腕はこの回の失点を押し出しによる１点で食い止めた。

日米通じて自身初の中５日で臨んだ５月９日（同１０日）の敵地・Ｄバックス戦の登板を最後に右肩インピンジメント症候群のためＩＬ入りした朗希。キャッチボールを再開させた後、右肩の痛みが再発して注射を打ち、またもノースローとなる期間もあったが、今月５日（同６日）には８３日ぶりの取材対応で「３か月かかりましたけど、痛みが取れてすごく良かった」「何で痛いかが分かった。（今は）不安も痛みもない」などと話していた。

肉体改造とともに、離脱前から試していた新球ツーシームの習得に本格的に着手するなど進化を遂げた剛腕。８日（同９日）には負傷後３度目となるライブＢＰ（実戦形式）に登板し、３イニング想定で延べ９人に対して安打性１本、２三振１四球、最速９７マイル（約１５６・１キロ）だった。熱視線を送ったロバーツ監督は「少し体も大きくなったように見えた。必要なことはやり遂げたと思う」と高く評価。８月下旬のメジャー復帰を目指している状況だが、指揮官は「朗希の若さを考慮しても先発投手として５回、７５球が基準だ」と目安を明かしている。

メジャー１年目の今季は開幕ローテ入りを果たすも８試合で１勝１敗、防御率４・７２。最速１６５キロの本来の姿を取り戻し、大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２６）らが形成するド軍先発陣に返り咲くことはできるだろうか―。