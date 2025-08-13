8月11日に、元モーニング娘。の辻希美がYouTubeチャンネルを更新。登録者数190万人達成記念として、これまでのハプニングや珍事件をまとめて、総集編を公開した。

動画内では、YouTube動画を撮影している最中に発生したハプニングなどを細かくまとめている。なかでも多かったのは、キッチンで料理中に起こったハプニングだ。たとえば、長女・希空とチーズボールを揚げている最中に突然中身が爆発してしまう事件や夫・杉浦太陽がキャベツを切っている時に、突然プラスチックの包丁が折れてしまう様子などをあらためて公開している。

また、DIYで家具を組み立てる際、部品を取り付ける場所を間違えていたり、必要なパーツを忘れていたりなど、過去のトラブルが多数まとめられていた。なかには、家族で集まってスイカ割りをしている時に、杉浦がみんなの指示に従いながら進んだところ、庭に設置されたプールに倒れ込んでしまうという微笑ましい瞬間も。懐かしい動画が多く含まれているため、ファンにとっては嬉しい内容だ。

コメント欄では「こういうハプニング動画が観たかったから現実が見れて楽しい」「何だかとっても楽しく見させて頂きました 素敵な家族」などの反応が寄せられている。

8月8日に第5子の女の子を出産した辻は、8月12日にブログで退院したことを公表。妊娠中にはつわりで具合が悪そうな表情を見せていたが、YouTubeの動画は欠かさず更新していた。動けない時期でも撮り溜めた動画で視聴者を楽しませ続けており、ファンへの愛が感じられる。

そんな「辻チャンネル」では、2019年5月から投稿を開始。今年で7年目を迎えたが、直近で公開された動画でも、再生数が100万回を超えるものが多数存在する。長年チャンネルが愛され続けるのは、今回まとめられたちょっとしたハプニングや珍事件などを含めて、自然体で飾らない辻家の日常を見られることが理由だろう。YouTubeチャンネルを見続けているファンのなかには、声や身長など子供たちのちょっとした成長に一喜一憂する人もいる。第5子が誕生した今後は、どのような家族模様を見せてくれるのか。復帰の第一報を楽しみに待とう。

（文＝小林嵩弘）