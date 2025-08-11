◇ア・リーグ マリナーズ―レイズ（2025年8月10日 シアトル）

マリナーズのカル・ローリー捕手（28）が10日（日本時間11日）、本拠でのレイズ戦に「2番・DH」で先発出場。3回に両リーグトップを更新する3戦連発の45号3ランを放った。両リーグ2位タイ、ナ・リーグトップタイのドジャース・大谷翔平、フィリーズ・シュワバーには4本差とした。

ローリーは初回無死一塁から右腕ハウザーの速球を捉えると、打球速度112.9マイル（約181.7キロ）、角度23度の低い痛烈なライナー性の打球があっという間に右翼席に飛び込んだ。

大リーグ公式サイトのサラ・ラングス記者によると、大リーグで主に捕手として出場した選手の最多本塁打記録は2021年にロイヤルズ・ペレスが記録した48本塁打。45本塁打は1970年にジョニー・ベンチ（レッズ）が記録した2位タイで、捕手の最多本塁打記録にあと3本とした。捕手として出場した試合での本塁打ランキングは、2003年にジャビー・ロペス（ブレーブス）が記録した42本で、現在36本のローリーはこちらの記録更新も視野に入ってきた。

また、開幕119試合で両打ち選手が45本塁打を放つのは、1961年にミッキー・マントル（ヤンキース）に並ぶタイ記録。両打ち選手の最多本塁打は同年にマントルが記録した54本塁打で、こちらの記録更新にも期待がかかる。