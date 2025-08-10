シンガー・ソングライターのアンジェラ・アキが１０日、東京国際フォーラム ホールＡで１１年ぶりの全国ツアー「アンジェラ・アキ Ｔｏｕｒ ２０２５−Ｅｌｅｖｅｎ−」のファイナル公演を行い、待ちかねた完売５０００人のファンを魅了した。

ミュージカル音楽作家を目指して米国の大学に入学し、作曲を学び直したアンジェラは昨年、約１０年ぶりに日本での活動を再開。今年５月にニューシングル「Ｐｌｅｄｇｅ」をリリースし、７月２１日の故郷・徳島を皮切りに１０都市で１０公演を行ってきた。

ＭＣでは現在、中学２年生の息子が、母親が「アンジェラ・アキ」であることを知った時のエピソードを披露。親子は毎年、夏休み中は日本に帰国しているといい、小学校５年生の時に学童保育で先生から「手紙〜拝啓 十五の君へ〜」の動画を見せられた息子が、帰宅して「ママ、アンジェラ・アキって何？」と問い詰めた。息子はそれまで母親がアンジェラ・アキであるという認識は全くなかったという。

アンジェラは「そろそろ説明した方がいいかな」と覚悟を固め、「昔ママは人前で歌う仕事をしていて、今はお休みしている」と説明すると、反応は「ママってもしかして有名なの？」。今回のツアー初日、徳島公演に連れて行ったところ、終演後に楽屋で「ママ、やっぱり有名だったんやな！」と第一声。「そこ？」と思ったアンジェラだったが、息子は「言葉に表せないぐらいカッコ良かった。ママ、すごくすごくすごかった！」と大感動して、東京公演に向けて「僕の話もっとしていいよ！きっとみんな喜んでくれるよ！」と提案してきたという。

ライブは昨年上演され、アンジェラがミュージカル音楽作家としてデビューした「この世界の片隅に」の楽曲で、今ツアーで初実演となった「この世界のあちこちに」で開幕。「Ｐｌｅｄｇｅ」や４月に大原櫻子に提供した「名前」、制作中のニューアルバムに収録予定の「Ｆｏｒｇｉｖｅｎｅｓｓ」などの新曲、「Ｔｈｉｓ Ｌｏｖｅ」や「手紙〜拝啓 十五の君へ〜」といったヒット曲、ちゃんみなや藤井風のカバーなど全１８曲で円熟した力強いパフォーマンスを披露。アンコールの「サクラ色」「ＨＯＭＥ」で約２時間のステージを締めくくった。