シンガー・ソングライターのアンジェラ・アキ（48）が、19日放送のNHK「SONGS」（木曜後10・00）に出演し、音楽活動と家族について語った。05年に「HOME」でメジャーデビューし、06年から紅白に6年連続出場。「手紙〜拝啓十五の君へ〜」など大ヒット曲を世に送り出しながら、14年に突然の無期限活動休止を発表した。理由はミュージカル作家になるための勉強をすること。家族で渡米し、音楽の名門として知られる南カリフォル