日本ハム―ソフトバンク

プロ野球、日本ハムは9日、みずほPayPayドームでソフトバンクと対戦。4回に右翼手の万波中正が強肩を活かして「ライトゴロ」を成立させた場面に反響が広がり、ネット上では「マジ残酷すぎる」「は？？？」など、驚きの声であふれた。

球場が騒然となった。

日本ハムは4回、ダウンズの2ランで1-4とリードを広げられた。その後1死から海野の打球はライナーで右前へ。万波はワンバウンドで捕球すると小さなモーションで素早く一塁に送球し、アウトを奪った。海野は思わず天を仰ぎ、リプレー映像には余裕をもってアウトになる様子がとらえられていた。ソフトバンクのベンチでも苦笑いが漏れるなど、あっけにとられていた。

ネット上のファンも騒然。「パーソル パ・リーグTV」の公式Xが実際の場面を公開すると、「は？？？」「芸術レベルのレーザービーム」「ライトゴロ初めて見ました」「プロでやれるのは凄すぎる」「マジ残酷すぎる」「え？万波ライトゴロ？？」などと驚嘆の声が広がっていた。

試合はソフトバンクが4-1で勝利。2回に山川の17号ソロ、4回にはダウンズの2ランが飛び出し点差を広げると、投げては先発の有原が7回1失点の好投で今季10勝目を飾った。



（THE ANSWER編集部）