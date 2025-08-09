「まさに“ピッチ外の最強の味方”です」鹿児島の副キャプテンDF杉井颯が結婚
鹿児島ユナイテッドFCは8日、副キャプテンを務めるDF杉井颯(25)が入籍したことを発表した。
杉井はこれまで柏レイソル、ツエーゲン金沢、ガイナーレ鳥取、AC長野パルセイロでプレーし、今季から鹿児島へ。現在J3リーグ戦19試合で2ゴールを挙げているほか、ルヴァンカップと天皇杯でそれぞれ1試合に出場している。
クラブ公式サイトを通じ、「この度、かねてよりお付き合いしていた方と入籍いたしました。彼女は、どんな時も自分を信じ、支え続けてくれる存在です。時には誰よりも厳しく、自分を正しい道へ導いてくれる、まさに “ピッチ外の最強の味方” です。これからは夫婦として、笑顔と感謝を忘れず、共に歩んでいきたいと思います。まだまだ未熟な自分ではありますが、彼女と共に成長しながら、より一層サッカーにも精進してまいります。今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」とコメントした。
