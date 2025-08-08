12月5日から12月7日までの3日間、幕張メッセにて開催される「東京コミックコンベンション2025」（以下、「東京コミコン2025」）の来日セレブ第1弾が発表され、イライジャ・ウッド、ショーン・アスティン、ジム・リーの来日が決定した。

参考：山下智久とベネディクト・カンバーバッチの“交流”も！ 「東京コミコン2024」にセレブ集結

2016年の第1回開催以降、毎年、海外の俳優やアーティストとのコミュニケーション、映画で使用されたプロップ（小道具）の展示・撮影、コスプレイヤー同士の交流の場などが設けられ、過去にはスタン・リーや、クリス・ヘムズワース、オーランド・ブルームなども参加した国内最大級のポップカルチャーの祭典「東京コミコン」。2024年12月6日から12月8日にかけて開催された 「東京コミコン2024」では、ジェイソン・モモア、クリストファー・ロイド、ジュード・ロウ、ベネディクト・カンバーバッチらが来日し、日本からは山下智久や中島健人も参加した。そんな「東京コミコン」が2025年も千葉・幕張メッセで3日間開催される。

幼少期にキャリアをスタートさせたウッドは、『愛に翼を』や『フォーエヴァー・ヤング／時を超えた告白』などに出演。1998年には『ディープ・インパクト』や『パラサイト』といったヒット映画に出演し、2001年から始まった『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズでは、主人公フロド・バギンズ役を務め絶大な人気を得た。その後も『エターナル・サンシャイン』や『シン・シティ』などの話題作に出演。今後は、カルト映画『悪魔の毒々モンスター』のリメイク版への出演が決まっている。

なお、ウッドは2020年の「東京コミコン2020」（第5回目・オンラインで開催）に参加。当時はコロナ禍ということもあり、残念ながら来日が叶わなかったため、日本のコミコン参加は実に5年ぶり、そしてリアル参加は今回の東京コミコンが初となる。

アスティンは、製作総指揮スティーヴン・スピルバーグ、脚本クリス・コロンバスによる1980年代を代表するアドベンチャー映画『グーニーズ』にて、冒険に強く憧れる心優しい主人公マイキー役を担当。その後も『ローズ家の戦争』や『戦火の勇気』といった話題作にコンスタントに出演し、幅広いジャンルで活躍している。代表作となった『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズでは、ウッド演じるフロドの精神的な支えとなるサム（サムワイズ・ギャムジー）を演じ、人気を博した。近年ではNetflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』のシーズン2に、ウィノナ・ライダー演じるジョイスの恋人ボブ役で出演した。

ウッドとアスティンはいずれも会期中全ての日程で来場し、当日は会場において写真撮影会およびサイン会なども行う予定だ。

さらに、世界各国で活躍する漫画家やアニメーター、アーティストらが自身の作品を販売しながらファンと直接交流する人気エリア「アーティストアレイ」に、アメコミ界を代表するリーの参加が決定。リーは、世界的に有名なアーティスト、ライター、編集者、そしてコミック出版運営者で、現在はコミックブック「DCコミックス」の社長、発行者、チーフ・クリエイティブ・オフィサー（CCO）を務めている。

来たる12月の開催に向けて、「東京コミコン2025」の3日間通し券・3DAYPASSと前売1日入場券、さらにコミコンの人気コンテンツの一つであるコスプレの「コスプレ参加証」＆「早期更衣室利用チケット」が現在発売中。価格は3DAYPASSが9,900円（税込）、前売1日入場券が一般5,500円（税込）、U-18（18歳以下）チケットが1,000円、U-15（15歳以下）チケットが500円（税込）となっており、いずれもチケットぴあ、ハリコンサイト、東京コミコン公式サイトから購入が可能だ。

（文＝リアルサウンド編集部）