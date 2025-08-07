【「ポケモンコレクション」第4弾】 8月7日 発売

クラシコは、アパレルグッズ「ポケモンコレクション」の第4弾を8月7日より発売した。

「ポケモンコレクション」は“医療の現場へ、笑顔と安らぎを届けたい”という想いから始まったアパレルグッズ。第4弾では、シリーズで初めてドクターコートが登場。刺繍やボタン、裏地に至るまで、ポケモンのデザインがあしらわれている。

スクラブには、ピカチュウやカントー地方の旅立ちの3匹（フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメ）に加え、リクエストの多かったイーブイとカビゴンが再登場する。

S22 ポケモンドクターコート（ユニセックス）

カラー：1色(ピカチュウ・カントー地方の旅立ちの3匹（フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメ）)

サイズ：XXS／XS／S／M／L／XL（ユニセックス）

価格：32,890円

R51／R52 ポケモンスクラブ トップス・パンツ（ユニセックス）

サイズ：XXS／XS／S／M／L／XL（ユニセックス）

価格：各11,990円

688 ポケモンペンケース

カラー：ブラック/アイボリー

サイズ：フリー

価格：5,390円

689 ポケモンスリムペンケース

カラー：ブラック/アイボリー

サイズ：フリー

価格：3,740円

(C)Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku (C)Pokémon