クラシコ、「ポケモンコレクション」第4弾が8月7日に発売。ドクターコートやスクラブなどが登場
【「ポケモンコレクション」第4弾】 8月7日 発売
クラシコは、アパレルグッズ「ポケモンコレクション」の第4弾を8月7日より発売した。
「ポケモンコレクション」は“医療の現場へ、笑顔と安らぎを届けたい”という想いから始まったアパレルグッズ。第4弾では、シリーズで初めてドクターコートが登場。刺繍やボタン、裏地に至るまで、ポケモンのデザインがあしらわれている。
スクラブには、ピカチュウやカントー地方の旅立ちの3匹（フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメ）に加え、リクエストの多かったイーブイとカビゴンが再登場する。
S22 ポケモンドクターコート（ユニセックス）
カラー：1色(ピカチュウ・カントー地方の旅立ちの3匹（フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメ）)
サイズ：XXS／XS／S／M／L／XL（ユニセックス）
価格：32,890円
R51／R52 ポケモンスクラブ トップス・パンツ（ユニセックス）
サイズ：XXS／XS／S／M／L／XL（ユニセックス）
価格：各11,990円
688 ポケモンペンケース
カラー：ブラック/アイボリー
サイズ：フリー
価格：5,390円
689 ポケモンスリムペンケース
カラー：ブラック/アイボリー
サイズ：フリー
価格：3,740円
(C)Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku (C)Pokémon