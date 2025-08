ÁàºîÀ­¡õÆÉ¤ß¿´ÃÏ¤¬ÂçÉý¥¢¥Ã¥×¡ª¥ì¥¸¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ø¥ì¥¸¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó

レジンエンターテインメントが提供する電子書籍プラットフォーム『レジンコミックス』は、2025年7月29日(火)にリニューアルオープンしました。

レジンエンターテインメントが提供する電子書籍プラットフォーム『レジンコミックス』は、2025年7月29日(火)にリニューアルオープン。

リニューアルを記念して、期間限定でポイントを最大50%OFFで購入出来るお得なポイントセールも実施します。

■サイトリニューアルについて

1. 操作性&読み心地が大幅アップ!

アプリのように使いやすい新デザイン&レスポンス改善で、操作も読み心地もよりスムーズになりました。

2. 購入や作品探しがもっと便利に!

複数作品をまとめて購入できるカート機能や、作品末尾に関連作のレコメンド表示を新搭載されています。

3. 割引やセール情報がひと目でわかる!

割引率や還元率がぐっと見やすくなり、カートやトップページからもセール情報がすぐにわかります。

そのほかにも便利な変更点がたくさん!ぜひ、リニューアル後のレジンコミックスで、新しい体験を楽しめます。

■リニューアル記念ポイントセール開催

ポイント最大50%OFF。

人気の漫画が実質50%OFFで読める!

開催期間: 2025年7月29日(火)〜2025年8月31日(日)23:59

内容 : 漫画プラットフォーム『レジンコミックス』で

作品購入に使えるポイントが最大50%OFF

<注意事項>

・ポイント購入ページ内の「初回限定!お買い得ポイント」は、お一人様1回まで購入できます。

・ポイント購入ページ内の「今だけの期間限定!」の商品は、何度でも購入できます。

・セール状況に応じて、早期終了する場合があります。

・キャンペーン更新直後はアクセスが集中する可能性があります。

ページが正常に表示されていない場合は時間をおいて再度アクセスしてください。

