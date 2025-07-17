ÃøÌ¾¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»öÎã¤«¤é³Ø¤Ö¡¢¥Ñ¥é¥ì¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡È¸½Âå¤òÀ¸¤È´¤¯ÎÏ¡É
Æ¯¤¯¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¡×¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦½Å»ë¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Í¤¬¿¦¶È·Ð¸³¤ÇÇÝ¤¦¥¹¥¥ë¤äÃÎ¼±¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ò¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¡×¤È¸Æ¤Ö¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Î¿¦¼ï¤ä¿¦¾ì¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¡ÖÄ¹¤µ¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¡Ö¹¤µ¡×¤â¡¢¥¨¥ó¥×¥í¥¤¥¢¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ê¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤ëÇ½ÎÏ¡Ë¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Î¤À¡£½ñÀÒ¡Ø¸Ä¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¥Ñ¥é¥ì¥ë¥¥ã¥ê¥¢,¡Á¡Ö¼å¤¤É³ÂÓ¤Î¶¯¤ß¡×¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¡Á¡Ù¡Ê¡ö1¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢40Âå¤«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢ÀïÎ¬¸¦µæ½ê,ÂåÉ½¤ÎÃæ°æ¹°¹¸¤µ¤ó¤Ï¡È¥Ñ¥é¥ì¥ë¥¥ã¥ê¥¢¡É¤³¤½¤¬¡¢¸Ä¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤ÈÀâ¤¯¡£º£²ó¤Ï¡¢3¿Í¤ÎÃøÌ¾¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥é¥ì¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤Î»öÎã¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ê¡ö2¡Ë¡£¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò ¿Íºà³«È¯ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ö1¡¡Ãæ°æ¹°¹¸Ãø¡Ø¸Ä¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¥Ñ¥é¥ì¥ë¥¥ã¥ê¥¢¡Á¡Ö¼å¤¤É³ÂÓ¤Î¶¯¤ß¡×¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¡Á¡Ù¡Ê2022Ç¯10·î¡¿¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜÀ¸»ºÀËÜÉô À¸»ºÀÏ«Æ¯¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼´©¡Ë
¡ö2¡¡ËÜÊ¸Ãæ¤Î³Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢´ë¶ÈÆâÄê¼Ô¸þ¤±ÇÞÂÎ¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¥º¡¦¥³¡¼¥¹2026¡×¤è¤êÈ´¿è¡Ê½ÐÈÇ¸µ¤ÎµöÂúºÑ¡Ë
¡öÏ¢ºÜÂè1²ó¡¡²ÁÃÍ¤¢¤ë¡È¥Ñ¥é¥ì¥ë¥¥ã¥ê¥¢¡É¤È¤Ï¡©¹µÁ¤Î5¥¿¥¤¥×¤«¤é¹Í¤¨¤ëÉû¶È¤È¤Î°ã¤¤
¡öÏ¢ºÜÂè2²ó¡¡¡È¥Ñ¥é¥ì¥ë¥¥ã¥ê¥¢¡É¤Î¸ú²Ì¤È¸ú²ÌºÇÂç²½¤Î¤¿¤á¤Ë¸Ä¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤ËÉ¬Í×¤Ê»ÑÀª
¡öÏ¢ºÜÂè3²ó¡¡»Å»ö¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤è¤¤Êý¸þ¤ËÆ³¤¯¡È´Ë¤ä¤«¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡Ê¼å¤¤É³ÂÓ¡Ë¡É¤ò¹Í¤¨¤ë
¡öÏ¢ºÜÂè4²ó¡¡¡È¶öÁ³¤Î½ÐÍè»ö¡É¤ò¥¥ã¥ê¥¢¤Ë³è¤«¤¹¡ª¡½¡½¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤«¡©
¡öÏ¢ºÜÂè5²ó¡¡ÉÔËÜ°Õ¤Ê°ÛÆ°¤ä½Ð¸þ¡Ä¡Ä¿¦¾ì´Ä¶¤ÎµÞ¤ÊÊÑ²½¤Ç¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤òË¤«¤Ë¤¹¤ëÊýË¡
¡öÏ¢ºÜÂè6²ó¡¡¡ÈÉû¶È¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¡È³è»äÊô¸ø·¿¤Î¥Ñ¥é¥ì¥ë¥¥ã¥ê¥¢¡É¤¬¡¢¸Ä¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯
¡öÏ¢ºÜÂè7²ó¡¡ ¡È³è»äÊô¸ø¡É¤Î»þÂå¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ï»Å»ö¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¨¤Ð¤è¤¤¤«¡©
¡Ö¥Ñ¥é¥ì¥ë¥¥ã¥ê¥¢¡×¤Î¡¢¥Ô¥ó¥Á¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ëÎÏ
¡¡¸½ºß¡¢NHK¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¡¢¿ÆÂå¤ï¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇìÉã¤µ¤ó¤¬¡ÖÀäË¾¤ÎÎÙ¤Ï´õË¾¤ä¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ÆÎå¤Þ¤¹°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥é¥ì¥ë¥¥ã¥ê¥¢¡×¤Ë¤Ï¡¢ÀäË¾¤ò´õË¾¤ËÊÑ¤¨¡¢¥Ô¥ó¥Á¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤Ë¶Ð¤á¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤ËÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ëÃøÌ¾¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»öÎã¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¡¢¡Ö¥Ñ¥é¥ì¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤Î²ÁÃÍ¡×¤Èº®ÌÂ¤Î»þÂå¤ÎÀ¸¤Êý¡¦Æ¯¤Êý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÃøÌ¾¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»öÎã¤Ï¡¢´ë¶ÈÆâÄê¼Ô¸þ¤±ÇÞÂÎ¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¥º¡¦¥³¡¼¥¹2026¡×¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼ÒÈ¯¹Ô¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤«¤é¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¥º¡¦¥³¡¼¥¹2026¡×¤Ë¤Ï¡¢³Æ´¬1Ì¾¡¦·×6Ì¾¤ÎÃøÌ¾¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢6Ì¾¤Î¤¦¤Á¡¢¼Â¤Ë3Ì¾¤¬¥Ñ¥é¥ì¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤Î¼ÂÁ©¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤Þ¤º¡¢¤½¤Î3Ì¾¤Îµ»ö¤Î³µÍ×¤ò¥Ñ¥é¥ì¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤È¤¤¤¦ÀÚ¤ê¸ý¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤¬ÊäÂ¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¹¤ë·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡ËÃæ°æ¹°¹¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¥º¡¦¥³¡¼¥¹2026¡×¤Î¡Ö¡È¥¥ã¥ê¥¢¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë