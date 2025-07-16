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¡¦07/18(¶â) ¡ØDRIP¡Ù
SP GUEST¡§SAMI-T from, Mighty Crown
Produced by DJ DANBO
¡¦07/19(ÅÚ) ¡Ø10th ANNIVERSARY PARTY¡Ù
DJ¡Çs¡§DJ TASK / DJ DANBO / DJ 2FLii / DJ COHEY
Produced by DJ TASK from, epica
¡¦07/20(Æü) ¡ØWAVY TAPE 3 CLUB TOUR¡Ù
SP GUEST LIVE¡§JP THE WAVY
SP GUEST¡§DJ YUTO
¡¦07/25(¶â) ¡ØBIKINI NIGHT¡Ù
DANCER¡§CYBERJAPAN DANCERS
DJ¡§KANAE from, WATANABE SISTERS
¡¦07/26(ÅÚ) ¡ØTHE WAVE¡Ù
DJ¡Çs¡§DJ TASK / DJ 2FLii / DJ COHEY
Produced by DJ DANBO
¡¦08/01(¶â) ¡ØDRIP¡Ù
SP GUEST¡§DJ TA-SHI
Produced by DJ DANBO
¡¦08/02(ÅÚ) ¡ØTHE WAVE¡Ù
Produced by DJ DANBO
¡¦08/08(¶â) ¡ØDRIP¡Ù
SP GUEST¡§DJ RYOW
Produced by DJ DANBO
¡¦08/09(ÅÚ) ¡ØRED ZONE¡Ù
SP GUEST¡§DJ Dirtykrates a.k.a. Zeebra
Produced by DJ KOYA & DJ KANGO
¡¦08/10(Æü) ¡Ø¡É369¥Î3¡í Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼ FINAL¡Ù
SP GUEST LIVE¡§OZworld
08/10(Æü) OZworld¡Ø¡É369¥Î3¡í Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼ FINAL¡Ù
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