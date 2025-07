人材育成、インフラ構築まで、企業のAI活用に必要な要素をワンストップで提供！双日テックイノベーション「Natic AI-Navi」

双日テックイノベーションは、今回、生成AIの総合サービス「Natic AI-Navi」の提供を開始しました。

■統合型サービス「Natic AI-Navi」の提供内容

このサービスは、AIプロダクトの提供から、伴走支援、人材育成、インフラ構築まで、企業のAI活用に必要な要素をワンストップで提供し、実践的なAI活用の実現を支援します。

(1) 企業向け生成AIプロダクト「neoAI Chat」の導入支援

生成AIを安全に導入するための、生成AIのオールインワンパッケージ「neoAI Chat」を提供します。

社内ドキュメントや業務知識と連携し、企業内で安心して使える生成AI基盤として活用できます。

(2) 成果を創出する「伴走支援サービス」

「導入したが成果が出ない」といった課題に対し、AIスペシャリストが業務理解からAIアシスタント設計・運用まで一貫して支援。

利用者の現場に即した業務特化型AIを構築することで、生成AIの業務定着と効果創出を実現します。

(3) 組織にAIを根づかせる「AI教育サービス」

DX教育サービスである「DX University」においてパートナーシップを組むディジタルグロースアカデミアと共同で生成AI定着支援サービスを提供。

AIを“使える組織”へと成長させるため、経営層・現場向けのワークショップやハンズオン研修を提供。

AIに関する理解を深めるだけでなく、実業務への応用や新規ビジネス創出のためのアイデア創出まで支援します。

(4) 企業独自の生成AI基盤を構築する「生成AIパッケージ」

ローカルLLM、neoAI Chat、GPUサーバーを組み合わせた検証済みパッケージを提供。

クラウドに依存せず、機密情報を扱う企業でも安心して使える自社専用の生成AI基盤を構築可能です。

PoC(検証)から本番展開までをトータルでサポートします。

また、同社が開発したBPM・ワークフロープラットフォーム「Natic BPM Suite」との連携も実現可能です。

■サービスの特長と導入メリット

特に同社で実績のある金融業界と商社業界で培ってきた業務知見をもとに、汎用的なAIではなく、実業務に即した業務特化型AIを開発・提供。

クラウドサービスに留まらず、ローカルLLMの環境構築、BPM・ワークフロー製品との連携等、お客様業務に応じ豊富な選択肢を提供します。

・「使われないAI」ではなく、「現場で成果の見えるAI」と導入後の活用支援により投資効果を最大化。

・内製化支援と自走の促進、教育と伴走によりベンダーに依存しない社内人材と文化の醸成、企業の中長期的なAI活用力を高めます。

・情報管理の安心感。

高セキュリティ製品の提供とローカルLLMの構築により、機密情報を扱う安全な生成AI運用を実現。

・スモールスタート可能。

段階的な導入プランにより、リスクを抑えたAI活用を開始。

柔軟な拡張性と豊富な選択肢により、将来の不確実性に対応します。

■ 活用事例

(1) 保険業界向け:募集文書チェックAIエージェント

保険会社の募集文書作成・確認業務において、法令や社内規定への適合性チェックをAIが自動化。

NGワードや誤記、表現ミスの検出、文書改定時のドラフト更新支援により、作業時間を大幅に削減。

担当者はAI結果の確認・承認に専念でき、品質と生産性の向上に貢献します。

(2) クレジットカード向け:債権督促AIシミュレーター

カード会社の債権督促業務において、新人オペレータがAIを相手に事前シミュレーションするシステムを開発。

債権督促オペレータはゲーム感覚で、AIが再現する様々な利用者との対話を重ねることで、効率的に対話のテクニックを習得することが可能です。

