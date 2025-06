2025年7月25日、沖縄県に開業予定のテーマパーク「JUNGLIA OKINAWA(ジャングリア沖縄)」

「ジャングリア沖縄」に登場予定のアトラクション「やんばるフレンズ」の詳細が発表されました!

JUNGLIA OKINAWA(ジャングリア沖縄)アトラクション「やんばるフレンズ」

開業日:2025年7月25日(金)

所在地:〒905-0413 沖縄県国頭郡今帰仁村呉我山553番地1

神秘と生命力に満ちた世界自然遺産「やんばる」を擁する沖縄北部の圧倒的な大自然を舞台に、都会にはない興奮と贅沢の体験を通して沖縄の旅を変えるテーマパーク「JUNGLIA OKINAWA(ジャングリア沖縄)」

コンセプトは、Power Vacance!!(パワーバカンス)です。

舞台となるのは亜熱帯地域に位置する沖縄ならではの生命力に満ちた、見たこともない植物が生い茂るやんばるの大絶景。

その地にしかない体験を通して生まれる”興奮”と本物の自然に没入する”贅沢”が重なると、今まで経験したことのない”解放感”が人間の本能を貫き、人生最高に心が昂る“Power Vacance!!” を体験できます。

オープンに先駆け「ジャングリア沖縄」に登場予定のアトラクション「やんばるフレンズ」の詳細を発表!

アトラクション「やんばるフレンズ」は、沖縄本島北部・やんばるの森を舞台に、小さなお子さんから大人まで幅広く楽しめるシアタータイプのアトラクションです。

ヤンバルクイナの「ジャン」と、沖縄伝統の守り神シーサーをモチーフにした「シシ」、そしてやんばるの森に生息する動物たちが登場します。

「ジャン」は、真っ赤なくちばしと特徴的な脚にぴったりフィットしたスニーカーで元気に走り回る、明るく好奇心旺盛なキャラクターです。

アトラクション内では、「ジャン」や「シシ」が実際にゲストと会話を交わし、インタラクティブなやり取りを楽しめます。

「ジャン」に質問をしたり、逆に「ジャン」から「森の中で一番ワクワクすることって知ってる?」といった問いかけが飛んできたりするなど、ゲストと交流を通じて、やんばるの森や動物たちのことを好きになれる、心に残る時間が待っています☆

アトラクション「やんばるフレンズ」ストーリー

好奇心いっぱいのヤンバルクイナと楽しいおしゃべりができるアトラクション「やんばるフレンズ」

そこはやんばるの森のなか。

ちょっぴりせっかちなヤンバルクイナの「ジャン」と

おっとりしたシーサーの「シシ」、ほかにも個性の豊かな仲間たちが歓迎してくれます。

行ったことのない森の外のことに興味がいっぱいの「ジャン」に、外の世界のことをたくさん教えてあげてください。

森のことは「ジャン」がとにかく話したがっているので、どんどん質問してください。

一緒におしゃべりして盛り上がったら、ゲストももう森の仲間です。

ジャングリア沖縄と、やんばるの森の動物たち

沖縄北部の豊かな森「やんばる」に広がる自然を最大限生かしたテーマパークとして、近隣地域に生息する植物や希少な動物たちへの深い敬意と愛情をもって、その魅力を多くの方が知るきっかけとなることを目指しているジャングリア沖縄。

特に家族連れにとっては、旅という非日常の時間のなかで、訪れた地の自然に触れ、学ぶことはとても大切な旅の醍醐味でもあります。

アトラクション「やんばるフレンズ」では、ヤンバルクイナやノグチゲラ、リュウキュウヤマガメなど、この地ならではの生きものたちをモチーフに創り上げ、子どもたちをはじめパークへ訪れる方々が、楽しみながら「やんばる」の豊かな自然や生態系への関心を育むきっかけを提供。

地域の魅力をエンターテイメントという形で昇華し、ゲストに提供されます。

アカヒゲ

鮮やかな赤い背中と、澄んだ美しいさえずりが印象的なアカヒゲは、沖縄の森に静かに生きる小さな野鳥。

広葉樹の森林を歩きながら昆虫などを探し、繊細なバランスの上に成り立つやんばるの生態系の一部として暮らしています。

リュウキュウヤマガメ

リュウキュウヤマガメは沖縄(沖縄本島・久米島・渡嘉敷島)の限られた森林に生息する希少なカメで、国の天然記念物です。

やんばるの森の陸地や渓流の近くの湿地で生息しています。

ノグチゲラ

沖縄本島北部の「やんばる」だけに生息する日本固有のキツツキで、国の特別天然記念物にも指定されています。

樹齢を重ねた広葉樹の森に暮らし、木の幹をつついて虫を探す姿は、やんばるの森の象徴ともいえる存在です。

やんばる地域に住むカエルたち

沖縄においては、日本に生息する両生類・は虫類のうち約半数の種類が生息するなど豊富な種が生息。

特に北部地域のやんばるの森や川の自然のなかでは多くの貴重な種のカエルたちが暮らしています。

ケナガネズミ

30cm程度にもなる長い尾が特徴的な日本最大級のネズミで、国の天然記念物です。

沖縄本島北部などの森林に生息し、夜行性で木の上を自在に移動します。

やんばるの高木林が彼らの大切な棲みかであり、その存在は多様な生きものが支え合う森のつながりを感じさせます。

やんばるフレンズ「ジャン」や「シシ」のグッズも多数登場

「やんばるフレンズ」に登場するキャラクター「ジャン」や「シシ」をモチーフにした多彩なグッズが登場。

シャツや靴下、キーホルダー、テーマパークらしいかわいいカチューシャなど身に着けて楽しめるグッズはもちろん、お土産にぴったりなお菓子まで、子どもから大人まで心ときめくラインナップになっています。

キャラクターの愛らしさを活かしつつ、やんばるの森のエネルギーを感じる色づかいもこだわりポイント。

今後も新グッズが続々登場予定です。

やんばるの大自然に暮らす動物たちと仲良くなれるアトラクション。

2025年7月25日にオープンする「JUNGLIA OKINAWA(ジャングリア沖縄)」アトラクション「やんばるフレンズ」の紹介でした☆

