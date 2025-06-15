³ÐÀÃ¤·¤¿¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ª¡¡¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤¬PSG¤Ë¿¢¤¨ÉÕ¤±¤¿¡È¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡É ¡¡¡ÖÁ´°÷¤¬¼«Ê¬¤è¤ê¤â¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤È¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡Ë¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥¦¥¹¥Þ¥ó¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤Ï¡ØFrance Football¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ç»Ø´ø´±¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¹¥Ú¥¤¥ó¡ØMUNDODEPORTIVO¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥ó¥ê¥±Î¨¤¤¤ëPSG¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢Èá´ê¤ÎCL½éÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¡¢¸«»ö3´§¤òÃ£À®¡£´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸«¤»¡¢°µ´¬¤Î1Ç¯¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯3Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¥¨¥ó¥ê¥±ÂÎÀ©¤Ç²«¶â´ü¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢º£µ¨¸ø¼°Àï49»î¹ç¤Ç33¥´¡¼¥ë15¥¢¥·¥¹¥È¤È³ÐÀÃ¤·¤¿¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤Ï»Ø´ø´±¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¿¢¤¨ÉÕ¤±¤¿¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ï¥Ü¥¹¤À¡¢·èÄê¸¢¤ÏÈà¤Ë¤¢¤ë¡£ÎÉ¤¤¥×¥ì¥¤¤ò¤¹¤ì¤Ð½Ð¾ì¤Ç¤¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÅØÎÏ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Ù¥ó¥Á¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¡£Èà¤Ï¤½¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£Èà¤ÏÀµ¤·¤¤¤·¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤Ï¤ë¤«¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢Á´°÷¤¬¼«Ê¬¤è¤ê¤â¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤È¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¤À¡×
¡ÖÀï½ÑÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£Èà¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿°ÎÂç¤Ê´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¹¥¤¤Ç¤¢¤í¤¦¤È·ù¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢Èà¤Ï·è¤·¤Æ¤½¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÊü´þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×
¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¡¢¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¡¢¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤é¤¬¤¤¤¿¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¤ÎPSG¤Ë¤â¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤ä¥¯¥ô¥£¥Á¥ã¡¦¥¯¥ï¥é¥Ä¥Ø¥ê¥¢¡¢¥ô¥£¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã¤Ê¤É³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¤Ï¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï²ó¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£»Ø´ø´±¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤âµá¤á¤ë¤³¤Î¹â¤¤´ð½à¤³¤½¤¬º£¤ÎPSG¤Î¶¯¤µ¤ÎÍ×°ø¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£