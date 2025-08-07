ウスマン・デンベレ
ウスマン・デンベレはボルシア・ドルトムント所属のサッカー選手。フランス出身で、1997年5月15日生まれ。
2026年7月20日
2026年7月19日
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「誰も望まない試合」と言われたW杯3位決定戦が計10ゴールの大乱戦に
サカがハットトリックを含む活躍を見せ、両チームで計10ゴールが入る乱打戦に
ココカラネクスト
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オリーセが7アシストでペレ超え、W杯1大会最多アシスト記録を更新
フランス代表FWオリーセが今大会7アシストを記録し歴史的偉業を達成した
ABEMA TIMES
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エムバペ・オリーセ・デンベレが3位決定戦でW杯史に残る神連携ゴールを披露
ABEMA TIMES
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エンバペが56年ぶり快挙の10得点、メッシとの得点王争いは決勝へ
エンバペは3位決定戦で2得点し56年ぶりの1大会10得点を達成した
FOOTBALL ZONE
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W杯決勝はスペインとアルゼンチンが激突、中盤の攻防が勝敗を左右する
中盤の主導権争いが試合全体を左右するとスポーツライターの河治良幸氏が分析
FOOTBALL ZONE
2026年7月16日
2026年5月31日
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アーセナルのライスがPK戦で決めることができず 選手を擁護
キッカーを務めたものの枠を外してしまったエベレチ・エゼとマガリャンイス
SOCCER KING
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CL決勝 PSG戦は最低値での戦い
アルテタ監督は「最後にPKでトロフィーを逃すのは本当に辛い」とコメント
SOCCER KING