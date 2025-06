元横浜DeNAベイスターズ監督「アレックス・ラミレス」氏が監修するカフェ「チャモ・カフェ・元町」が、横浜・元町に2025年6月17日オープン!

ベネズエラ産の希少なスペシャルティコーヒーや、焼きたてパン、こだわりのカレー、クラフトアルコールが楽しめる憩いの空間です。

地域住民や観光客、ペット連れも快適に過ごせる、横浜元町ならではの魅力あふれる新スポットです☆

チャモ・カフェ・元町

営業時間:10:00〜17:00

定休日:月曜日(祝日の場合は営業)

発売日:2025年6月17日(火)グランドオープン

住所:神奈川県横浜市中区元町1-50 元町パセオ 1F

電話:070-8531-6675

Email:info@chamocafe.com

公式サイト:https://chamocafe.com

代表:石原美佳/共同代表:アレックス・ラミレス

「チャモ・カフェ・元町」は、元プロ野球選手「アレックス・ラミレス」氏が共同代表を務めるカフェです。

“気軽な価格でゆっくりとコーヒーを楽しめる”をコンセプトに、地域住民の憩いの場、観光客の休憩スポットとしてもおすすめ!

ドッグリードデッキも完備され、ペットとの来店も歓迎されています☆

日本初上陸!ベネズエラ産スペシャルティ「チャモカフェ」

チャモカフェベネズエラ 900円

ベネズエラの農園「ハシエダ・エル・レクレオ」で栽培された豆を使用したスペシャルティコーヒー。

まるでワインのようなコクと芳醇な香りを堪能できます☆

横浜発祥「三本珈琲」スペシャルブレンド

ブレンドコーヒー 600円

三本珈琲の高級感あるビターなブレンドで、深いコクと奥行きある味わいが特徴です。

職人による丁寧な焙煎が香り高い一杯を生み出します。

コーヒーに合う焼きたてパンも充実

・クロワッサン:300円

・ダニッシュペストリー:300円

・厚切りパンドミ:250円

カフェでは、焼きたてのパンが提供されています。

芳ばしいクロワッサンや、リッチなデニッシュ、シンプルな美味しさの厚切り食パンなど、コーヒーとの相性抜群です☆

こだわりの「究極」カレーをお得に堪能

各1,000円

・ビーフカレー究極

・シーフードカレー究極

じっくり煮込んだビーフ、贅沢な魚介の旨みが詰まったシーフード、それぞれ異なる魅力が際立ちます。

このクオリティでこの価格はまさに破格です。

クラフトアルコールの品揃えも豊富

横浜の街に愛される「ハートランド生ビール」をはじめ、以下のようなプレミアムなラインナップが揃います:

ハートランド生ビール(横浜に根付く定番)ロン アネホ カルパノ(ベネズエラ産高級ラム酒/12年・6年熟成)八代不知火蔵クラフトジン「八つ星」シングルモルトウィスキー「富士」フォアローゼズ ブラックカリフォルニア産ワイン各種

カフェの時間帯でも楽しめるアルコールで、夜のひとときも優雅に演出できます☆

「チャモ・カフェ・元町」共同代表 アレックス・ラミレス氏

1974年ベネズエラ生まれ。

2001年、ヤクルトスワローズに入団しリーグ優勝・日本一に貢献。

その後、読売ジャイアンツ、横浜DeNAベイスターズで活躍。

2013年には外国人選手として史上初のNPB通算2000本安打を達成。

2016〜2020年には横浜DeNAベイスターズの監督を務め、2017年には球団史上初の日本シリーズ進出を実現。

2023年には野球殿堂入りを果たしました。

現在は母国の優れた製品を日本に紹介する「チュアオ・トレーディング・ジャパン」を設立し、ラム酒・カカオ・コーヒーを普及中です。

コーヒー、パン、カレー、アルコールのすべてに妥協のない一杯と一皿を提供する「チャモ・カフェ・元町」。

ラミレス氏のこだわりと横浜らしさが詰まった、心安らぐ上質な空間をぜひ体感してください!

チャモ・カフェ・元町の紹介でした。

