「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は池袋駅の近くにオープンした大人気生ドーナツ専門店「I’m donut?」の新店。限定商品は要チェック!

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

I’m donut? 池袋店(東京・池袋)

池袋店限定新商品 写真:お店から

2025年4月、池袋駅から徒歩4分ほどの場所に大人気生ドーナツ専門店「I’m donut?」のおよそ1年半ぶりとなる国内新店舗「I’m donut?池袋」がオープンしました。テイクアウト専門店で、表参道店に次ぐ国内6店舗目となります。オーナーシェフは、“石の町にある小さなパン屋さん”をコンセプトにした、福岡発祥の大人気ベーカリー「AMAM DACOTAN(アマムダコタン)」や、「dacō(ダコー)」などを手掛ける平子良太氏。

シームレスをコンセプトにした店内 出典:qk東京グルメさん

新店舗はこれまでよりも多くの方々に「I’m donut?」を楽しんでもらえるよう、ファミリー層や、若い世代が多く集まる活気のある街・池袋に出店したとのこと。時が経っても思い出してもらえる、記憶に残るような店舗をつくりたいという平子氏の強い思いもあったのだそう。店内はテイクアウト専門店ながらも、ただ商品を受け取るだけの場所ではなく、訪れるだけで心がときめくような空間です。

ピンクを基調としたユニークなローカウンターには、美しく商品サンプルが並べられ、商品を選ぶ時間や受け取るまでのひとときもワクワク感に満ちた体験に。また、作り手と客との距離が近く、間近で仕上げの作業を見ることもでき、まるで一緒にこの空間を創り上げているような、特別な一体感を感じられます。注文はオーダーシート方式で、購入希望の商品の個数を記入すると、スタッフが用意するシステムです。2階には広々としたキッチンがあり、生地の分割や成形、揚げまでの全工程を行っているので、できたてのドーナツを楽しめます。

ミルキーチョコクリーム 写真:お店から

注目の池袋店限定新商品「ミルキーチョコクリーム」518円は、チョコ生ドーナツに毎朝炊き上げる自家製カスタードを使ったチョコディプロマットクリームを入れ、さらに練乳を絞ったありそうでなかった贅沢なドーナツ。チョコディプロマットクリームは口どけが良く、一口で幸せを感じられるような滑らかな仕上がりで、練乳のミルキーな甘さとカカオのほろ苦さが絶妙なバランスです。

ミュージカルピスタチオ 写真:お店から

「ミュージカルピスタチオ」410円は、生ドーナツ生地で作ったフレンチクルーラーに、ピスタチオペーストを合わせたホワイトチョコをコーティングし、食感のアクセントに砕いたピスタチオをトッピング。池袋で上演されたミュージカルで限定販売していた商品をオマージュしてこの商品名になったそう。濃厚なピスタチオの風味とホワイトチョコレートの優しい甘さが見事に調和し、一口ごとに豊かな香りとコクが広がります。

抹茶焼きホワイトチョコ 写真:お店から

「抹茶焼きホワイトチョコ」356円は、抹茶の生ドーナツ生地に、ホワイトチョコをコーティング。仕上げにバーナーで炙り、香ばしさをプラスしています。抹茶のほろ苦さとホワイトチョコの優しい甘さが口の中で重なり合い、贅沢な余韻を残す一品。

焼きトマトキーマカレー 写真:お店から

「焼きトマトキーマカレー」518円は、生ドーナツに、トマトペーストを合わせた自家製トマトキーマカレーを入れ、さらにマヨネーズと炙ったトマトを上にトッピングした惣菜系ドーナツ。とろっと甘く仕上がったトマトが、スパイシーなカレーと調和し、優しく包み込むような味わいをプラスしています。食べ応えもあるので、甘いドーナツが苦手な方や食事系ドーナツを楽しみたい方におすすめです。

「I’m donut?」237円 写真:お店から

もちろん同店のシグネチャー「I’m donut?」も外せない商品。低温でじっくりと発酵させて、高温短時間でさっと揚げた、人気の元祖「生ドーナツ」です。卵やバターをたっぷりと使用したブリオッシュ生地にかぼちゃを混ぜ込むことで、生地の水分量を保ち、ふわふわの生食感のドーナツに。周りには優しい甘さのきび糖をまぶしています。

洗練された店内で体感できる「I’m donut?池袋」。話題のスポットで、心躍るひとときを過ごしてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

焼きトマトキーマカレー 出典:デイルス・マイビスさん

『一度「アイムドーナツ」をお土産でもらったことがあり、凄く美味しかったので今回は自ら購入。

生地の美味しさがとにかく個性的で、流行りモノでもガッカリしない美味しさでした』(デイルス・マイビスさん)

抹茶焼きホワイトチョコ/カカオ 出典:よしおぞうさん

『しっとりとした食感を出すために丸ごと焼いたカボチャを生地に練り込み、長時間発酵させることで、今までにない口溶けの良さを実現。 モチモチとしていながら、口の中でシュワシュワーっと溶けていきます。

揚げる油にも拘り、オーガニックの油を使用しているそうです。

看板メニューのアイムドーナツ(プレーン)が国産小麦の香りや生地の美味しさをダイレクトに感じられ1番好みでした。

お目当ての生フレンチクルーラーは売り切れだったので残念、次回リベンジ。

美味しさを知ってしまったので、行列も苦にならなさそうです』(よしおぞうさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆I'm donut? 池袋店住所 : 東京都豊島区東池袋1-17-4TEL : 不明の為情報お待ちしております

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

文:佐藤明日香

The post 限定新商品も登場! 「I’m donut?」の新店が池袋にオープン(東京・池袋) first appeared on 食べログマガジン.