トランプ政権 が推し進める 移民 政策への抗議デモ(反ICEデモ)の影響で、ロボ タクシー 事業を展開しているWaymoがロサンゼルスの一部でサービス提供を一時停止する方針を明らかにしました。ロサンゼルスでは、Waymoのロボ タクシー が放火される事態が発生しています。Waymo halts service in downtown Los Angeles amid ICE protests - Los Angeles Times

HAPPENING NOW : A protestor waves a Mexican Flag in front of a burning WayMo vehicle. Multiple vehicles have been destroyed, no police presence in this affected area.



Los Angeles, CA pic.twitter.com/OmnUxY0dQS— Anthony (@AnthonyCabassa_) June 9, 2025

The President of the United States just called for the arrest of a sitting Governor.



This is a day I hoped I would never see in America.



I don’t care if you’re a Democrat or a Republican this is a line we cannot cross as a nation ー this is an unmistakable step toward… pic.twitter.com/tsTX1nrHAu— Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 9, 2025

NEW: We are suing Donald Trump.



This is a manufactured crisis. He is creating fear and terror to take over a state militia and violate the U.S. constitution.



The illegal order he signed could allow him to send the military into ANY STATE HE WISHES.



Every governor -- red or…— Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 9, 2025

https://www.latimes.com/business/story/2025-06-09/waymo-halts-service-in-downtown-los-angeles-amid-ice-protestsWaymo suspends car service in downtown Los Angeles after 5 vehicles set ablaze during ICE protests - CBS Newshttps://www.cbsnews.com/news/waymo-car-california-ice-protests- burn ing-vehicle-downtown-la/トランプ大統領は「不法 移民 問題」を最重要課題に挙げて取り組んでいて、直近では アメリカ に滞在する 資格 を持たない不法 移民 の大規模な摘発を実施。ロサンゼルスでは2025年6月6日からICE( 移民 ・税関捜査局)に対する抗議デモが発生し、外務省が注意喚起する事態となりました。外務省 海外安全 ホームページ 移民 関税執行局(ICE)に対する抗議活動に関する注意喚起https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=157530抗議デモの中で、ロサンゼルスの町中を走行していたWaymoのロボ タクシー が標的となり、少なくとも5台が燃やされたことが確認されています。As Waymos burn amid LA protests, experts warn about safetyhttps://www.usatoday.com/story/news/nation/2025/06/09/ burn ing-waymos-la-protests-safety-risk/84115759007/Anti-ICE protesters set Waymo vehicles on fire in downtown LA - YouTube Waymo cars set on fire during riots in Los Angeles - YouTube こうした事態を受け、Waymoはロサンゼルスの一部地域で、ロボ タクシー のサービス提供を一時停止する方針を明らかにしました。Waymoは「我々の車両が意図的に標的とされたわけではなく、抗議デモがあった際、偶然近くにいたものだと考えている」とコメントしており、実際、Waymoだけでなく、Limeの電動スクーターも燃やされた事例があるとのこと。また、スポーツ用品店のJordan Studio 23やアディダス、携帯電話キャリア・T-Mobileのショップなどでは略奪行為が行われたと報じられています。なお、トランプ大統領( 共和党 )と カリフォルニア 州のギャビン・ニューサム知事(民主党)は激しく対立しており、トランプ大統領がニューサム知事の逮捕を示唆すると、ニューサム知事が「やってみればいい」と応じる事態になっています。ニューサム知事は「 アメリカ 合衆国大統領が現職知事の逮捕を求めました。 アメリカ で決して体験したくない日です。あなたが民主党員であろうと 共和党 員であろうと、これは国家として超えてはならない一線です。紛れもない、権威主義への第一歩です」と投稿。さらに、「トランプ大統領は恐怖を煽り立てて州兵を掌握し、合衆国憲法を侵害しようとしている」として訴えたことも明らかにしました。