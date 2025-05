佐藤健が主演を務めるNetflixシリーズ『グラスハート』が7月31日から配信される。原作は、若木未生の不朽の名作『グラスハート』(幻冬舎コミックス刊)。1993年から現在まで書き継がれてきた「これ以上ないくらいピュアで、最高にエモーショナルな青春音楽ラブストーリー」と評される小説だ。佐藤自身が映像化を念願し、自ら企画したという作品で、主演のほかに共同エグゼクティブプロデューサーも務めるという。

参考:佐藤健が野田洋次郎の作詞曲を歌う『グラスハート』ティザー予告 山田孝之ら新キャストも

さらに、劇中に登場するバンド・TENBLANKは、現実世界でもデビューが決定。佐藤がボーカルとして歌唱し、RADWIMPSの野田洋次郎が作詞を手掛けた楽曲がCDおよびデジタルでリリースされるというから期待が高まるばかりだ。

佐藤といえば、映画『るろうに剣心』シリーズでの身体能力の高さや、公式YouTubeの企画などでクイズやゲームの名手であることは一般的に知られていると思うが、実はこれに加え、ファンの間では「歌うま俳優」としても広く認知されている。というのも、元所属事務所アミューズのファン感謝祭「SUPER HANDSOME LIVE(通称:ハンサムライブ)」では、神木隆之介らとたびたび歌を披露しており、その歌唱力には定評があったのだ。

特に話題になったのは、2020年11月29日に開催されたイベント「Act Against Anything VOL.1『THE VARIETY 27』」だろう。佐藤は「チーム・ハンサム! 2020 for AAA」の一員として参加し、ソロで「Feel The Same」「春の花」などの楽曲を披露した。このパフォーマンスは、2010年に、この前身イベントに一緒に参加していた三浦春馬さんへの追悼の意も込められており、ファンたちは彼らの友情に思いを馳せた(※1)。

地上波で佐藤の歌唱力が話題を呼んだのは、2021年放送の『佐藤健&千鳥ノブよ! この謎を解いてみろ!』(TBS系)への出演だろう。佐藤と親交が深い千鳥のノブがナビゲーターを務める謎解き番組だ。佐藤は、番組内で指定された課題曲から、RADWIMPSの「スパークル」を選び、「(キーが)高いな」と呟きつつも、美しい高音で歌い上げた。地上波では滅多に聴いたことがない佐藤の歌声に、ノブは「上手いんかい!」と驚き、さらに採点結果はなんと91点だった。SNSでは「スパークル」がトレンド入りし、佐藤の多才ぶりに驚愕の声が上がっていた(※2)。

また、今回『グラスハート』に楽曲提供する野田洋次郎とも、佐藤は長年の友人関係にあることが知られている。もともと佐藤はRADWINPSのファンだと公言しており、2015年に野田が『トイレのピカタ』で映画初主演した際には、病院の清掃員役で出演していた。当時、佐藤は「野田さんから、映画に出演するという話を聞いていて、今回少しですが参加できたのがうれしいです。野田さんの感性で、そのまま、自然なまま出て行けばきっといい映画になると思いました」とコメントを寄せていた(※3)。

そして、今回の『グラスハート』には、野田から「健があまりにまっすぐで本気だから、その引力にやられ僕も頑張りました。 健のこの作品に賭ける想いが、その想いに集った監督、俳優、制作スタッフ、クリエイターたちの情熱が画面を通して皆さんに伝わることを願っています」とのコメントがあり、二人のお互いへの尊敬の念と友情を垣間見ることができる(※4)。

公開された『グラスハート』のティザー予告は、佐藤演じる藤谷直季の「はじめまして、TENBLANKです」というセリフとともに、まさにライブの幕が開けるその瞬間からスタートする。最大5000人のエキストラを動員したという会場のステージ上に立つ佐藤のビジュアル、そして歌声は、すでにカリスマバンドのボーカリストそのものだ。ギタリスト・高岡尚を演じる町田啓太、超音楽マニアの孤独なキーボーディスト・坂本一至の志尊淳、ヒロインとなるドラマーの西条朱音を演じる宮粼優ら、バンドメンバー全員が、実際にハードな楽器の練習を重ね、本気の演奏シーンに挑んでいるというのにも頷ける。

映像内で佐藤が歌うTENBLANKの楽曲「旋律と結晶」は、RADWIMPSの野田が作詞を、飛内将大が作曲を手がけている。野田はこの楽曲以外にも、劇中のTENBLANKの楽曲を数曲書き下ろしているというから楽しみだ。

カリスマ性の高い人物を演じることは、その説得力の有無が問われることがあるが、佐藤健のボーカルには、少なくともその心配は無用のようだ。しかも、リアルなバンドとして活動するということは、佐藤の歌を聴く機会も増えることだろう。ドラマとあわせて大いに期待したい。

参照※1. https://www.astage-ent.com/music/m153243.html※2. https://press.moviewalker.jp/news/article/59017/※3. https://www.rbbtoday.com/article/2021/01/12/185400.html※4. https://realsound.jp/movie/2025/05/post-2028997.html(文=尾崎真佐子)