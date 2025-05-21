『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』がPremiere Ceremonyで40部門の最優秀作品/アーティストを発表
■5月22日のGrand Ceremonyでは、AI、宇多田ヒカル、Awich、Creepy Nuts、ちゃんみな、藤井 風、Mrs. GREEN APPLE、YOASOBIがパフォーマンスを披露！
国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』のPremiere Ceremonyが5月21日に京都・ロームシアター京都で開催され、40部門の最優秀作品/アーティストが発表された。
■『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』Premiere Ceremony 発表一覧
最優秀ジャパニーズソング賞
Bling-Bang-Bang-Born / Creepy Nuts
最優秀国内ロック楽曲賞
SPECIALZ / King Gnu
最優秀国内ヒップホップ/ラップ楽曲賞
Bling-Bang-Bang-Born / Creepy Nuts
最優秀国内 R＆B/コンテンポラリー楽曲賞
Automatic / 宇多田ヒカル
最優秀国内ダンスポップ楽曲賞
Bling-Bang-Bang-Born / Creepy Nuts
最優秀国内オルタナティブ楽曲賞
more than words / 羊文学
最優秀国内シンガーソングライター楽曲賞
怪獣の花唄 / Vaundy
最優秀アイドルカルチャー楽曲賞
わたしの一番かわいいところ / FRUITS ZIPPER
最優秀アニメ楽曲賞
アイドル / YOASOBI
最優秀リバイバル楽曲賞
ペパーミント・ブルー / 大滝詠一
最優秀クロスボーダー・コラボレーション楽曲賞
Feelin’ Go(o)d / 藤井 風 / A. G. Cook
最優秀インストゥルメンタル楽曲賞
aruarian dance / Nujabes
最優秀ボーカロイドカルチャー楽曲賞
千本桜 / 黒うさP
最優秀ミュージックビデオ賞
アイドル / YOASOBI
最優秀ダンスパフォーマンス賞
オトナブルー / 新しい学校のリーダーズ
最優秀バイラル楽曲賞
Bling-Bang-Bang-Born / Creepy Nuts
最優秀海外ポップス楽曲賞
APT. / ROSE ＆ Bruno Mars（※ROSEの「E」は、アキュートアクセントありが正式表記
最優秀海外ロック楽曲賞
feelslikeimfallinginlove / Coldplay
最優秀海外ヒップホップ/ラップ楽曲賞
Not Like Us / Kendrick Lamar
最優秀海外 R&B/コンテンポラリー楽曲賞
we can’t be friends (wait for your love) / Ariana Grande
最優秀海外オルタナティブ楽曲賞
BIRDS OF A FEATHER / Billie Eilish）「
最優秀 K-Pop 楽曲賞
Ditto / NewJeans
最優秀ジャズアルバム賞
Step Into Paradise -LIVE IN TOKYO- / 矢野顕子、上原ひろみ
最優秀クラシックアルバム賞
Opus / 坂本龍一
最優秀ジャパニーズソングアーティスト賞
Mrs. GREEN APPLE
最優秀国内ロックアーティスト賞
King Gnu
最優秀国内 R＆B/コンテンポラリーアーティスト賞
宇多田ヒカル
最優秀国内ダンスポップアーティスト賞
新しい学校のリーダーズ
最優秀国内オルタナティブアーティスト賞
羊文学
最優秀国内シンガーソングライター賞
藤井 風
最優秀ダンス・エレクトロニック楽曲賞 in association with JDDA
エジソン / 水曜日のカンパネラ
最優秀DJ賞 in association with JDDA
DJ Nobu
Top Japanese Song in Asia
Lemon / 米津玄師
Top Japanese Song in Europe
Bling-Bang-Bang-Born / Creepy Nuts
Top Japanese Song in North America
Bling-Bang-Bang-Born / Creepy Nuts
Top Japanese Song in Latin America
Bling-Bang-Bang-Born / Creepy Nuts
ラージェスト・ライブ・オーディエンス賞
WEST.
ミュージックテック功労賞
一般社団法人音楽電子事業協会
ラジオ特別賞 Best Radio-Break Song
愛が一層メロウ / 離婚伝説
グランプリエンジニア賞 in association with PMRAJ
「MIXER’S LAB SOUND SERIES Vol.4」より
「小さな花」/ 角田健一ビッグバンド
[アナログディスク部門]
北村 勝敏（カッティング・エンジニア）
内沼 映二（ミキシング・エンジニア）
『MUSIC AWARDS JAPAN』は、5月21・22日の2日間、ロームシアター京都にて授賞式を開催。5月21日のPremiere Ceremonyでは40部門の最優秀作品/アーティストを発表、5月22日に開催されるGrand Ceremonyでは主要6部門を含む22部門の最優秀作品/アーティストを発表。
2日目の授賞式Grand Ceremonyの様子は、NHK総合とNHK BSにて生中継、ラジオ配信プラットフォーム「radiko」で完全ライブ配信、YouTubeにて全世界（※）に配信。
※一部地域を除く
Grand Ceremonyでは、主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品/アーティストの発表に加え、豪華なアーティストによるパフォーマンスが披露される。
パフォーマンスパートは AI、宇多田ヒカル、Awich、Creepy Nuts、ちゃんみな、藤井 風、Mrs. GREEN APPLE、YOASOBI（宇多田ヒカルは事前収録での出演）。さらに、日本の音楽業界の発展に長きにわたり貢献し活躍しているアーティストを讃える「MAJ TIMELESS ECHO」に選出された矢沢永吉によるスペシャルパフォーマンスも行われる。
※アーティストの表記順は出演順ではなく五十音順
イベント情報
『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 KYOTO』
05/21（水）京都・ロームシアター京都
05/22（木）京都・ロームシアター京都
※開催ウィーク：05/17（土）～05/23（金）
『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』公式サイト
https://www.musicawardsjapan.com/ja/