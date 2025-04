一層一層、職人の手で丹念に焼き上げるこだわりのバームクーヘンが味わえる「クラブハリエ」が展開する「ディズニーデザインコレクション」

「ディズニーデザインコレクション」の新スイーツとして「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」「ドナルドダック」のパッケージで登場する「バームクーヘンmini 3個入」がラインナップされます☆

クラブハリエ「ディズニーデザインコレクション」バームクーヘンmini 3個入「ミッキーマウス/ミニーマウス/ドナルドダック」

価格:各1,890円(税込)

発売日:2025年4月23日〜

商品名:

・バームクーヘンmini 3個入/ミッキーマウスデザインパッケージ(中央)

・バームクーヘンmini 3個入/ミニーマウスデザインパッケージ(左)

・バームクーヘンmini 3個入/ドナルドダックデザインパッケージ(右)

販売店舗:クラブハリエ公式オンラインショップ

【関東】クラブハリエ 日本橋三越店、クラブハリエ 羽田空港店、B-studio東武池袋店、B-studio横浜高島屋店

【中部】B-studio名古屋高島屋店

【近畿】ラ コリーナ近江八幡、B-studio京都高島屋店、クラブハリエ 梅田阪神店、B-studioあべのハルカス近鉄店

※阪急うめだ本店にて2025年4月29日〜5月12日まで開催される「Disney THE MARKET」でも販売

洋菓子製造販売を行う「クラブハリエ」が展開する「ディズニーデザインコレクション」から「バームクーヘンmini 3個入」が登場します。

2023年から期間限定で販売されている、ワクワクするような世界観をお菓子と一緒に楽しめる「ディズニーデザインコレクション」

クラブハリエが長年作り続けるバームクーヘンが今回初めてラインナップに加わります。

今回発売されるのは「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」パッケージの全3種類。

パッケージにはトレードマークである大きな耳やリボン、水平帽などが取り入れられています。

ケース下部に箔押しされた「クラブハリエ」のロゴもポイントです☆

「ディズニーデザインコレクション」

は2023年から「ディズニーデザインコレクション」としてボンボンショコラのアソートが販売されている「クラブハリエ」

ディズニー映画の世界観をイメージした、素材やショコラの形、構成にまでこだわりを重ねた4粒のボンボンショコラが楽しめるシリーズです。

2025年のバレンタインには新作の「ムア・イ ルマ/モアナと伝説の海」がコレクションに仲間入り。

「Childhood/ピーター・パン」「いつか…/白雪姫」「ひそかな夢/シンデレラ」とともに、クラブハリエの店舗や各地のバレンタイン催事会場を彩りました。

海やテ・フィティの心をイメージ!クラブハリエ「ディズニーデザインコレクション」映画『モアナと伝説の海』ボンボンショコラ 海やテ・フィティの心をイメージ!クラブハリエ「ディズニーデザインコレクション」映画『モアナと伝説の海』ボンボンショコラ 続きを見る

ディズニーキャラクターをイメージしたパッケージとともに楽しめる、ふわふわしっとり食感のバームクーヘンmini。

クラブハリエ「ディズニーデザインコレクション」バームクーヘンmini3種は、2025年4月23日より販売開始です☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキー・ミニー・ドナルドパッケージ!クラブハリエ「ディズニーデザインコレクション」バームクーヘンmini appeared first on Dtimes.