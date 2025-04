【ミユ( 水着 )】 2025年12月 発売予定 価格:24,200円 撮影: あみあみ秋葉原ラジオ会館店

Solarainより、2025年12月に発売が予定されている1/7スケールフィギュアの「ミユ(水着)」。こちらは、Yostarが運営するスマートフォン向けゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」に登場する、RABBIT小隊のスナイパー「霞沢ミユ」を立体化したものだ。

今回は、ゲーム内イベント「夏の特殊作戦! RABBIT小隊と消えたエビの謎」のときに身に付けていた水着姿のイラストをモチーフに再現されている。全体的な雰囲気も素晴らしく、ミユのファンならばぜひとも手に入れておきたいアイテムといえるだろう。

フィギュアの素材はプラスチックで、全高は約245mmだ

重たい装備品を手に持ちながら歩いているようなシーンということもあり、どこか困り顔をしているようにも見えるこちらのミユ。困惑しているような表情に、少し赤らんだ頬。そして、汗がしたたり落ちているようなところまで再現されている。

編み込まれた長い髪や葉っぱ、そして頭上に浮かんでいるヘイローなども再現されているほか、ウサ耳と泣き顔の表情パーツといったオプションも付属している。好みによって、これらのパーツを取り替えながら飾るのも良さそうだ。

頬には汗がしたたり落ちている

なんともいえない絶妙な表情だ

髪型や色合いも美しい

スレンダーなボディに、やや幼く見えるキュートな水着を身に付けたこちらのミユ。背中には夏らしく麦わら帽子が付けられているほか、胸元あたりにはウサギを模ったアクセサリーが付けられている。手に持っている大きなケースにもウサギや星マークがあしらわれているほか、水筒などの小物も付けられている。

胸元にはウサギのアクセサリーが付けられている

真夏らしく麦わら帽子も装備!?

装備のケースもかわいらしい

足元は、ヒトデの小物が付けられたサンダル姿だ。台座部分もかなり凝った作りになっており、メモリアルロビーに登場するバケツが置かれているほか、2羽のカモメが休んでいるなど、原作の世界観を再現したようなジオラマ風に仕上げられている。

いろいろと小物が付けられている

足元にはカモメが2匹たたずんでいる

台座も作中の雰囲気そのままだ

こちらの「ミユ(水着)」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中の彩色見本だ。一部のショップではすでに予約が締め切られているところもあるので、どうしても欲しいという人は、早めに購入を済ませておくことをオススメする。

(C) 2025 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.