「The Deck」は、 Flutter を用いて開発されたオープンソースのクロスプラットフォーム型ターン制カードゲームエンジンで、これまで紙や物理的なカードを使って遊ばれていたクラシックなカードゲームをデジタル環境で手軽にプレイできるようになります。The Deckhttps://getthedeck.com/「The Deck」の特徴は、「テーブル」と呼ばれる専用のデバイスを1台指定し、スマートフォンなどからローカル接続してカードゲームをプレイできることです。このテーブル役のデバイスをグループの中央に置くと、全プレイヤーがリアルタイムでカードの状況を共有でき、より没入感のあるゲーム体験が可能になります。

ゲームの流れはシンプルで、ホスト役のデバイスでルームを作成し、他の参加者がそのルームに接続した後、人数が揃った時点でゲームがスタートします。例えば、Android TVをテーブル役として使用することができます。プレイヤーは各自のスマートフォンで手札の管理やプレイ操作を行い、Android TV側のデバイスでゲーム全体の状況を確認するという形式です。「The Deck」では、ゲーム中の状態管理にsocket.ioを利用し、低遅延かつリアルタイムな双方向通信を実現しています。ゲームの進行に関する状態変更はすべてサーバー側で管理され、各クライアントは状態変更リクエストを送る形で操作を行います。変更が発生するとサーバーから全クライアントへとリアルタイムに反映されます。「The Deck」はゲームエンジンとして設計されているため、カードゲームは限定されません。物理的なカードをそのままスキャンしたり取り込んだりするのではなく、デジタル化されたカードを使います。アプリ内で使用するカードやアイコン、ゲーム内アセットなどは、主にMidjourneyやDALL-Eなどの生成AIによってあらかじめデジタル画像として生成されているため、物理的なカードを撮影・スキャンして取り込む仕組みはなく、あくまでもデジタル上で作られたグラフィックを使用します。記事作成時点では「三目並べ」「四目並べ」「ディクシット」が実装されており、今後さまざまなゲームが実装可能。プロジェクト自体は複数のモジュールに分かれており、将来的にクラウド環境への展開や新規ゲームの追加も容易になるよう設計されています。また、Flutterを用いているため、AndroidやiOSアプリのほか、Appleシリコン搭載Macでも動作します。The Deckの開発プロジェクトは「今後の展望としては、AIエージェントを追加して人数不足の際にもゲームができるようにしたり、NFTや暗号資産などの要素を取り入れたりと、さらに新しい機能やエコシステムへの拡張も視野に入れています」と語りました。The Deckは記事作成時点で、Android版とiOS版のアプリが無料配信されています。The Deck - Play on the App Storehttps://apps.apple.com/us/app/the-deck-play/id6448377728The Deck - Google Play のアプリhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.thedeck.appまた、The Deckはオープンソースで開発されており、ソースコードがGitHubで公開されています。xajik/thedeck: The Deck: An Open-Source, Cross-Platform, Mobile, Turn by Turn Card Game Engine in Flutterhttps://github.com/xajik/thedeck