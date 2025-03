売上の一部を災害子ども教育支援に！PLANT「SIMPLIFEラベルレス富士山の天然水」

PLANTは、プライベートブランドのミネラルウォーター「SIMPLIFE(シンプライフ) ラベルレス富士山の天然水」を2025年4月1日(火)に発売します。

PLANT「SIMPLIFEラベルレス富士山の天然水」

採水地 :静岡県御殿場市

容量 :500ml×24本入りケース

価格 :本体価格777円(税込839円)

取扱店舗:PLANT全23店舗

PLANTは、プライベートブランドのミネラルウォーター「SIMPLIFE(シンプライフ) ラベルレス富士山の天然水」を2025年4月1日(火)に発売。

ラベルレスによりプラスチック使用量の削減による環境への配慮だけでなく、分別の際にラベルを剥がす手間も無くなるケース販売専用商品です。

なお、商品の売上の一部は公益社団法人日本ユネスコ協会連盟様への寄付をさせていただき、寄付金は「令和6年能登半島地震」災害子ども教育支援に活用されます。

