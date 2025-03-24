µÜ´ÜÎÃÂÀ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ëµá¤á¤é¤ì¤¿1Ç¯¡¡ÃÂÀ¸Æü¤òµ¡¤Ë¹Í¤¨¤ëÇ¯¡¹Ç»¤¯¤Ê¤ë¡ÈµÜ´Ü¥ïー¥ë¥É¡É
¡¡3·î25Æü¡¢Snow Man¤ÎµÜ´ÜÎÃÂÀ¤¬32ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£º£¤äµÜ´Ü¤Ï¥°¥ëー¥×¤¤Ã¤Æ¤Î¡È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÉ¡É¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÇÐÍ¥¤äMC¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ðー¤À¡£¼«¿È¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Èµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤êÇÄ°®¤·¡¢·«¤ê¹¤²¤ë¥í¥¤¥ä¥ë¤Ê¡ÈµÜ´Ü¥ïー¥ë¥É¡É¤Ï¡¢Ç¯¡¹Ç»¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¡£¡È¹ñ²¦¡¦µÜ´ÜÎÃÂÀ¡É¤ÎÎº¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊµÜ´Ü¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òµ¡¤Ë¡¢Èà¤Î¤³¤Î1Ç¯¤Î³èÌö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡Û³ÆÊýÌÌ¤Ç¹¤²¤Æ¤¤¿¡ÈµÜ´Ü¥ïー¥ë¥É¡É¡Ë
¡¡µÜ´Ü¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ç¤Î³èÌö¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¤È¤ê¤ï¤±2021Ç¯¤«¤é³Ö½µ²ÐÍËÆü¤Ë½Ð±é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3·î25Æü¤ÎÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡Ö´ÜÍÍ¥í¥¤¥ä¥ë¤ªÃÂÀ¸Æü²ñ¡×¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Ëè²óÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¡£½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¥²ー¥à¡×¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿3·î18ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¤â¤½¤¦¤À¡£Áê¼ê¤Î²¼¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤«¤é¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µÜ´Ü¤ÏÁêÀÊ¥¹¥¿ー¥È »³Åº´²¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤«¤é¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤È¸À¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¡£¤¤¤¶»³Åº¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ö¤â¡¢¡Ö´²¡×¡á¥«¥ó¤Î¥¤¥ó¥È¥Íー¥·¥ç¥ó¤¬¡Ö¥¢¥ë¥ß´Ì¡×¤Î¡Ö¥«¥ó¡×¤ÈÆ±¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢µÜ´Ü¤¬È¯¤¹¤ë¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¥¤¥ó¥È¥Íー¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥ì¥®¥å¥éー½Ð±éÈÖÁÈ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥µ¥ó¥É¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡Ø¥Èー¥¯¥£ー¥ó¥º¡Ù¡¢¡Ø¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡Ù¡¢¡Ø¥Û¥ó¥Þ¤Ç¤Ã¤«¡ª¡©TV¡Ù¡¢¡Ø¥É¥ê¥Õ¤ËÂçÄ©Àï¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤â¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢µÜ´Ü¤ÏÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Ï¡Ø²«¶â¤Î¥ï¥ó¥¹¥×ー¥ó¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ä¡¢¡Ø¤Ö¤Ã¤È¤Ó¡ª¹ë·æÅÁÀâ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤ÏMC¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£µÜ´Ü¤é¤·¤µ¤òËº¤ì¤º¡¢¡ÖÈÖÁÈ¤ò¿Ê¹Ô¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ºÍÇ½¤âÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±»öÌ³½ê¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÂ¿¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤â¤³¤Î1Ç¯¤ÎÆÃÄ§¤À¤í¤¦¡£µÜ´Ü¤¬Êé¤¦µµÍüÏÂÌé¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢WEST.¤Î茺ÅÄ¿òÍµ¤ÈSnow Man¤Î¸þ°æ¹¯Æó¤Ë¤è¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Ï¥Þ¤Á¤ã¤ó¤È¥³ー¥¸¤Î¤ª¾å¼ê¤Ç¤¹¡Ù¤Ë¤âÅÙ¡¹½Ð±é¡£ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤äWEST. ¾®ÂíË¾¤È¤È¤â¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢NEWS ¾®»³·Ä°ìÏº¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØCHOIYAMA / ¾®»³·Ä°ìÏº¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡ØBUTLER¡Ù¤Ë¼¹»ö¡¦¥À¥ÆÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£±éµ»ÎÏ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ¯´ø¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¯¥¹¥ê¤È¾Ð¤¨¤ë¼Çµï¤Ç»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢2024Ç¯4·î¤Ë¤Ï´äËÜ¾È¡¢¿¼ß·Ã¤ºÈ¤È¤È¤â¤ËÉñÂæ¡Øº× GALA¡Ù¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢º£Ç¯1·î2Æü¤Ë¤Ï¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØµÜ´ÜÎÃÂÀ¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥µ¥í¥ó Supported by Mizkan¡Ù¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ç½éÃ±ÆÈ¥á¥¤¥ó¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤¿¤ê¤È¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤Ê¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿µÜ´Ü¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î1Ç¯¤â¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£Snow Man¤È¤·¤Æ¡¢µÜ´ÜÎÃÂÀ¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØÈôÌö¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òµ§¤ê¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á¹â¶¶°´¡Ë