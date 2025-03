東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ヒルトン東京ベイ」と出張バルーンデコレーションブランド「ORYZAE Celebrations (オリゼセレブレーションズ)」が提携し、バルーンデコレーションサービスをスタート!

誕生日や結婚記念日などのお祝いや、プロポーズなど特別な日のサプライズに、思わず写真に残したくなるサービスです☆

ヒルトン東京ベイ「ORYZAE Celebrations」バルーンデコレーションプラン

料金:各プラン18,150円(税込)/25,000円(税込)/35,000円(税込)の3種類

予約:

・ヒルトン東京ベイ 掲載ページ:https://tokyobay.hiltonjapan.co.jp/rooms/option

・ORYZAE Celebrations 申し込みフォーム:https://oryzae-celebrations.com/birthday/hotel/hilton-tokyo-bay/

※宿泊予約後、利用日の5日目までに問合せください

場所:ヒルトン東京ベイ

【バルーンお届けタイミングについて】

・バルーンの装飾は、原則チェックイン日(チェックイン前のお時間)となります。

・チェックイン後のバルーン装飾に関して、お食事などでお部屋を不在にしている際の対応は原則不可。

・バルーンプランご利用時には、ホテルチェックイン時間を以下の時間帯から選んでください。

17:00/17:30/18:00/18:30/19:00/19:30

ヒルトン東京ベイの宿泊プランとして、出張バルーンデコレーションブランド「ORYZAE Celebrations (オリゼセレブレーションズ)」による、お部屋を彩るバルーンデコレーションのサービスが登場します!

お部屋のデザインに合わせた色味のバルーンや、オリジナルメッセージを入れた特別なバルーンでデコレーション。

大切なパートナーや友人、家族とのお誕生日や記念日、女子会など特別な日のホテルステイをより楽しめるオプションプランで、思い出に残る1日が過ごせます☆

バ―スデープランA

料金:18,150円(税込)

カラー:パステル・ブラウン・ブルー

写真は、パステルカラーのバルーンデコレーション。

「Happy Birthday」のバルーンがかわいいプランです☆

バースデープランB

料金:25,000円(税込)

カラー:パステル・ブラウン・ブルー

写真は大人っぽいブラウンカラーのデコレーション。

好きなメッセージを入れられる、透明なクリアバルーンでオリジナリティも演出できます☆

バースデープランC

料金:35,000円(税込)

カラー:パステル・ブラウン・ブルー

好きなメッセージを入れられる透明なクリアバルーンなど、ゴージャスなプランです。

写真はパステルカラーで、夢カワイイ印象に☆

ブルーは、幻想的な雰囲気のバルーンデコレーションでお部屋を彩ります。

アニバーサリープランA

料金:18,150円(税込)

カラー:ゴールド

透明なクリアバルーンに好きなメッセージを入れて、特別な日を演出!

ゴールドを基調としたバルーンが特別感をよりアップさせてくれます。

アニバーサリープランB

料金:25,000円(税込)

カラー:ゴールド

透明なクリアバルーンに好きなメッセージを入れられる、アニバーサリーにぴったりのプラン。

ゴールドのバルーンをはじめ、星型のバルーンなどがお部屋をいつもより特別な空間へとデコレーションしてくれます。

アニバーサリープランC

料金:35,000円(税込)

カラー:ゴールド

メッセージを入れられる透明なクリアバルーンをはじめ、大小さまざまなバルーンがお出迎え!

素敵な空間で、スペシャルな時間を過ごせるプランです。

プロポーズプランA

料金:18,150円(税込)

カラー:レッド

情熱的な赤いバルーンを基調とした、プロポーズプラン☆

透明なクリアバルーンのメッセージに気持ちを込めて、大切な日を演出してくれます。

プロポーズプランB

料金:25,000円(税込)

カラー:レッド

透明なクリアバルーンでメッセージを贈ってプロポーズ!

大きな赤いハートのバルーンがかわいいデコレーションです。

プロポーズプランC

料金:35,000円(税込)

カラー:レッド

ベッドの上がバルーンでいっぱいに!

透明なクリアバルーンに好きなメッセージを入れて、プロポーズの日を思い出に残る時間へと演出します☆

オプション

オプション種類:ナンバーバルーン、バルーンフラワー、バルーンアレンジ、ユニコーンなど

追加料金で、プランにオプションのバルーンをプラス!

年齢やアニバーサリーイヤーなどが表現できる「ナンバーバルーン」や、

バルーンの中にお花が閉じ込められた、記念日にぴったりの「バルーンフラワー」、

贈り物としてもぴったりの「バルーンアレンジ」、

バルーンデコレーションにかわいらしさを添える「ユニコーン」のバルーンなどがラインナップ。

バルーンプランをワンランクアップしてくれるオプションバルーンがそろっています☆

「ORYZAE Celebrations」について

今回の「ヒルトン東京ベイ」のバルーンデコレーションプランを担当する「ORYZAE Celebrations」は、出張バルーンデコレーションをはじめとしたお祝い事の専門店。

指定の日時に合わせて、自宅・ホテル・レストラン・オフィス等で、バルーン装飾・バルーンアート・シャンパンタワー・フラワーデコレーション・パネルボード・テーブルデコレーション等の配送や、現地での装飾完了(出張装飾)までを、スタッフがすべて担当してくれます。

東京・横浜・大阪・名古屋・福岡・仙台・札幌・沖縄など全国で出張装飾をしており、最短で当日配達・当日装飾も可能です。

箱詰めをして全国配送(離島を除く)も可能です。

予算毎に様々なデザインのバルーンデコレーションを作り出してくれます。

デザイン・技術・サービス対応力に定評があり、これまでも大型商業施設・TV番組・法人イベント・ウェディング等で数多くのバルーン装飾を手掛けている会社です。

特別な日を過ごすホテルの客室をかわいらしく演出してくれる、バルーンデコレーション!

「ヒルトン東京ベイ」と出張バルーンデコレーションブランド「ORYZAE Celebrations (オリゼセレブレーションズ)」が提携した、バルーンデコレーションサービスの紹介でした☆

