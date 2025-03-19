22:00　
ビルロワドガロー仏中銀総裁、仏中銀年次報告書公表
エルダーソンECB理事、モルガンスタンレー主催イベント出席

23:30　
米週間石油在庫統計

20日
3:00
米FRB政策金利(FOMC)（3月）
予想　4.5%　前回　4.5%（上限金利)
予想　4.25%　前回　4.25%（下限金利)

米FOMC声明、四半期経済見通し・金利予測公表

3:30　
パウエルFRB議長、記者会見

5:00
対米証券投資（1月）
予想　N/A　前回　720.0億ドル（対米証券投資)

6:30
ブラジル中銀政策金利（3月）
予想　14.25%　前回　13.25%


※予定は変更されることがあります。