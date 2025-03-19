ＮＹ市場 この後のイベント
22:00
ビルロワドガロー仏中銀総裁、仏中銀年次報告書公表
エルダーソンECB理事、モルガンスタンレー主催イベント出席
23:30
米週間石油在庫統計
20日
3:00
米FRB政策金利(FOMC)（3月）
予想 4.5% 前回 4.5%（上限金利)
予想 4.25% 前回 4.25%（下限金利)
米FOMC声明、四半期経済見通し・金利予測公表
3:30
パウエルFRB議長、記者会見
5:00
対米証券投資（1月）
予想 N/A 前回 720.0億ドル（対米証券投資)
6:30
ブラジル中銀政策金利（3月）
予想 14.25% 前回 13.25%
※予定は変更されることがあります。
ビルロワドガロー仏中銀総裁、仏中銀年次報告書公表
エルダーソンECB理事、モルガンスタンレー主催イベント出席
23:30
米週間石油在庫統計
20日
3:00
米FRB政策金利(FOMC)（3月）
予想 4.5% 前回 4.5%（上限金利)
予想 4.25% 前回 4.25%（下限金利)
米FOMC声明、四半期経済見通し・金利予測公表
3:30
パウエルFRB議長、記者会見
5:00
対米証券投資（1月）
予想 N/A 前回 720.0億ドル（対米証券投資)
6:30
ブラジル中銀政策金利（3月）
予想 14.25% 前回 13.25%
※予定は変更されることがあります。