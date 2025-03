サギヌマスイミングクラブは、子どもが「自ら栄養に興味を持ち、パフォーマンスを高める食事を意識できるようになること」を目的に、トライアスリートで日本代表経験もある佐藤 佳子選手(東京ヴェルディトライアスロンチーム所属)と、管理栄養士である金山 麻衣子さん(株式会社エスアンドエフ)がタッグを組み、特別栄養セミナーを開催しました。

サギヌマスイミングクラブ「特別栄養セミナー」

サギヌマスイミングクラブは、子どもが「自ら栄養に興味を持ち、パフォーマンスを高める食事を意識できるようになること」を目的に、トライアスリートで日本代表経験もある佐藤 佳子選手(東京ヴェルディトライアスロンチーム所属)と、管理栄養士である金山 麻衣子さん(株式会社エスアンドエフ)がタッグを組み、特別栄養セミナーを開催。

佐藤選手が幼少期から今に至るまで競泳やトライアスロンで経験してきた成長期の話や、結果を出すために取り組んできた食事や生活習慣をもとに分かりやすく子ども達に伝えました。

この内容は、保護者だけでなく、子ども達自身が「食事がパフォーマンスを左右する」ということを学ぶ機会となりました。

佐藤 佳子選手

■運動をする子どもの親は、みんな食事に悩んでいる!

セミナー後の保護者アンケートでは、100%の方が「子どもの食事や栄養について悩んでいる」と回答。

子どもに運動させたい親、アスリートを育てる親の悩みで特に多かったのは、次のような悩みでした。

・「運動前後、何を食べさせるのがベスト?」

・「疲労回復や成長を促す食べ方って?」

・「集中力やメンタルを食事でサポートできる?」

・「プロテインやサプリメント、本当に必要?」

スポーツを頑張る子どもの体は、日々の「食べる選択」で大きく変わります。

ですが、「何が正解かわからない」という悩みを抱えている親が多いのが現状です。

今回のセミナーではこの悩みの解決のために、管理栄養士からのアドバイスも行いました。

■「食事の意識・知識を子ども自身がもつこと」が今後の成長を変える!

このセミナーに参加した保護者からは「子ども達自身が食事に対して関心を持つよい機会となった。

」「目指す目標によって食事内容が変わることを知り、実践していきたい。

」という声があがり、子ども達からは、「練習前の食事や試合前に何を食べればよいか分かってよかった。

明日から取り組みます。

」「好き嫌いをせずに食べるようにしたい。

食事の大切さがわかった。

」という声があがっていました。

■今後も「運動する子どものための栄養サポート」を強化!

今回のセミナーを主催した、管理栄養士の金山 麻衣子さん(株式会社エスアンドエフ)は、「理想は、自分の身体の状態を自分でコントロールできるスポーツ選手。

まずは、自分の身体に興味を持つことが第一歩。」と語ります。

主催の金山 麻衣子管理栄養士

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post アスリート×管理栄養士が教える食事のポイント!サギヌマスイミングクラブ「特別栄養セミナー」 appeared first on Dtimes.