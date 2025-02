Amazonの人気ドラマ「ザ・ボーイズ」シーズン5に、「SUPERNATURAL スーパーナチュラル」(2005-2020)サム・ウィンチェスター役のジャレッド・パダレッキと、カスティエル役のミーシャ・コリンズが出演することがわかった。

本作の米公式は、「シーズン5はちょっと “スーパーナチュラル” になる」と投稿し、1本の動画を公開。冒頭に「スーパーナチュラル」でディーン・ウィンチェスター役、「ザ・ボーイズ」でソルジャー・ボーイ役を演じるジェンセン・アクレスが登場し、「ジャレッド、また仕事があるぞ」と語りかける。すると画面が切り替わり、パダレッキが「わかった、ミーシャに伝えるよ」と返し、「ミーシャ、仕事だ」と呼びかける(背後には、ウィンチェスター兄弟が愛車シボレー・インパラの姿も)。最後にコリンズが登場し、「オーケー」と親指を立てて笑顔を見せた後、「……何やるんだっけ?」とおどけて見せる。

Season 5 just got a bit more supernatural.