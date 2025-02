オルビス株式会社が運営する体験特化型施設「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」では、2025年2月22日(土)〜5月19日(月)の期間、名画とのコラボレーションイベントが開催されます。昨年も同イベントを開催し、好評だったことを受け「TIMELESS BEAUTY〜時代を超えて受け継がれる美しさ〜」の開催が決まったといいます。イベントでは時代を超えて受け継がれる名画全6種を描いた限定デザインボトルを販売。また、名画と記念撮影できるフォ トスポットやインスピレーションドリンクなどの体験型コンテンツも提供されています。早速イベントの様子をチェックしましょう!

「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」にて体験型アートイベント「TIMELESS BEAUTY〜時代を超えて受け継がれる美しさ〜」を開催中。自分でボトルのデザインを選択したり、文字入れができると人気のサービス「CREATE BOTTLE」に、全3回に分けて名画デザインが登場します。第一弾は「グスタフ・クリムト」。金箔をふんだんに使ったロマンティックな絵画作品が多いことでも知られています。「CREATE BOTTLE」で選べるのはグスタフ・クリムトの名画「接吻」と「メーダ・プリマヴェージの肖像」の2種。店頭だけでなくオンラインでも同じサービスで「オルビスユー エッセンスローション」を購入できますが、店舗限定では特別に「オルビスユー ドット エッセンスローション」の限定デザインボトル(「接吻」のみ)も数量限定で発売中。第一弾は3月19日までの期間限定となっています。クリムトらしい輝きを集めたような世界観がボトルにしっかり再現されていて、毎日のスキンケアが楽しみになりそう。また、第二弾として3月20日(木)〜4月19日(土)の期間では「ピエール=オーギュスト・ルノワール」が登場。人物の表情が生き生きと描かれ、色彩にも特徴のあるルノワールが美しくボトルにデザインされています。そして、メンズにもおすすめな印象的なボトルが登場するのは第三弾の「アンリ・マティス」です。期間は4月20日(日)〜5月19日(月)。シンプルな形と豊かな色彩は、生活空間をオシャレにしてくれそう。それぞれ期間が違うので、お目当ての名画デザインを見逃さないようにしたいですね。【店舗・専用通販】「CREATE BOTTLE」(「オルビスユー」)・「オルビスユー エッセンスローション」オリジナルつめかえ用ボトル・「オルビスユー エッセンスローション」[医薬部外品]つめかえ 180ml【店舗限定】「CREATE BOTTLE」(「オルビスユー ドット」)・「オルビスユー ドット エッセンスローション」オリジナルつめかえ用ボトル・「オルビスユー ドット エッセンスローション」[医薬部外品]つめかえ 180ml※すべて数量限定、なくなり次第終了価格:「オルビスユー」2,750 円(税込)/「オルビスユー ドット」3,410 円(税込)イベントの様子をSNSに投稿すると、必ずプレゼントが当たるガチャガチャに挑戦できます!景品は「オルビスユー エッセンスローション」の現品や、またはスキンケアサンプルセット、名画ステッカー全6種。ぜひ忘れずに挑戦したいですね。店内には名画の世界観を楽しめるフォトスポットも用意されています。ボトルの販売期間に合わせてディスプレイが変わるのもポイントです。ぜひ味わいたいのが1階の「JUICE BAR」で販売されている、「CREATE BOTTLE」名画デザインのインスピレーションドリンク。第一弾の開催期間には、グスタフ・クリムトの名画「接吻」からインスピレーションしたドリンクが販売されています。ザクロの実とミントがドリンクを鮮やかに彩り、果肉入りのふじりんごシロップとジンジャエールを合わせたアップルジンジャーモヒートは、ミントの爽やかさがすっきり飲みやすく、見た目にも鮮やかでした。ミントの爽やかさは残しながらもほっと一息つけるアップルジンジャーのホットも用意されているので、まだまだ寒いこの季節には嬉しいですね。このインスピレーションドリンクもボトルの販売期間に合わせて変わっていくので、何度も店頭を訪れたくなります。まさに「TIMELESS」な美しさを実感できるこのイベント。ギフトにもぴったりな「CREATE BOTTLE」を作ったり、名画の世界観に浸ったりといろいろな楽しみ方で満喫できそうです。■SKINCARE LOUNGE BY ORBIS〒107-0062 東京都港区南青山 5-7-1LOUNGE:10:00 AM 〜8:00 PMJUICE BAR:8:00 AM 〜8:00 PM※事前予約なしでどなたでも自由にご参加いただけます。